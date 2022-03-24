Компания «ЯРКО», телеканал «МАТЧ!» и «Детское радио» расскажут о спортивном креативе для детей на форуме «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт»

«Креативное вовлечение детей в спорт» — такую дискуссию о новаторских подходах и коллаборациях для развития детского спорта проведет компания «ЯРКО» 30 марта 2022 года в Москве на спортивном форуме в поддержку движения «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт» в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Министерства спорта Российской Федерации «SportForumLive».

Спортивное сообщество планирует обсудить и принять базовые параметры ответов на антироссийские санкции по всем направлениям, включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт, спорт высших достижений и развитие международного спортивного сотрудничества. По итогам форума будут сформированы конкретные предложения по изменению стратегии и государственной программы развития физической культуры и спорта. Традиционно в рамках мероприятия пройдет выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», посвященная последним достижениям отечественной спортивной индустрии.

Впервые к форуму подключаются мастера анимационного контента — в рамках программы «Спортивная библиотека» на примере анимационного сериала «Спорт Тоша» профессионалы расскажут о том, как неожиданные партнерства и яркий контент помогают развитию детского спорта в стране.

– Спорт и ЗОЖ становятся новой модой, и для наших маленьких зрителей это тоже актуально, — отмечает Альбина Мухаметзянова. – «Спорт Тоша» развивает детей, помогает им узнавать больше о себе и о мире, открывать свои лучшие стороны, спорт помог найти общую тему для диалога детей и родителей. Мы уверены, что у проекта большое будущее.

Елена Рудакова считает, что «Спорт Тоша» дает детям и взрослым понимание социальной значимости физической активности и формирует взгляд на спорт, как неотъемлемый фактор здорового образа жизни с малых лет, причем такой контент работает там, где дети и так проводят массу времени – в интернете.

Программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский уверен, что детские программы, ориентированные на спорт, помогают детям развить мотивацию и поддерживать интерес к занятиям спортом.

«Спорт Тоша» — веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории (26 серий по 3 минуты). Сериал создан компанией «ЯРКО» в партнерстве с телеканалом «МАТЧ!», вышел в январе 2022 года и уже смог завоевать аудиторию. С первых дней сериал объединяет любителей спорта в России и за ее пределами – это совместные конкурсы и проекты, открытые показы и коллаборации.

«Спорт Тоша» стартовал на канале «Матч!» 3 января, затем эстафету приняла платформа IVI, теперь веселых героев сериала можно увидеть на YouTube-канале «ЯРКО», а также на RuTube, MegafonTV, YotaTV и OKKO, в онлайн-кинотеатре PREMIER.

«ЯРКО» — мультибрендовая компания с уникальным подходом к созданию анимационного контента и полным циклом анимации от идеи до дистрибуции. В работе компании на сегодня 12 проектов для разнообразных целевых аудиторий, «ЯРКО» планирует расширять пакет брендов, главное требование к которым – высокое качество контента.

«SportForumLive» − ведущее конгрессно-выставочное мероприятие в спортивной отрасли, которое обеспечивает диалог между представителями государства, бизнеса и профессионального сообщества в рамках реализации государственной политики по развитию физической культуры и спорта. Организатором мероприятия является Министерство спорта Российской Федерации при поддержке АНО «Форум «Спортивная держава» под эгидой Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Форум пройдет 30-31 марта в ЦВК «Экспоцентр» (павильон № 2, зал 1). Дискуссия «Креативное вовлечение детей в спорт» пройдет в пространстве «Спортивная библиотека» 30 марта с 11-30 до 13-00.

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