Наталья ТИНГАЕВА: «С партнерами создала Фонд содействия физическому и духовному развитию человека»

Наталья Тингаева – известная телеведущая, меценат, руководитель высокотехнологичной компании, действительно необычная, яркая личность, энергии которой подвластно многое.

– Из всех ваших многочисленных занятостей какая вспоминается наиболее ярко?

– Еще студенткой Технического Университета в Мурманске я стала работать в крупной нефтяной фирме, в 20 лет возглавила отдел перевозки нефтепродуктов. Потом, а это было заветной мечтой – жизнь на годы была связана с телевидением: РБК, новости и аналитика фондового рынка, тогда только формировавшегося, и нужно было в этом во всем разобраться, чтобы быть компетентной и интересно подавать материал, затем переход на Первый канал…

Настал момент выдохнуть, я удачно инвестировала в известную ресторанную сеть и посвятила несколько лет путешествиям. Это был чудесный период, разные города и страны, независимость, участие в благотворительных проектах. Тогда состоялось мое знакомство и с Юрием Абрамовичем Башметом, и с Валерием Абисаловичем Гергиевым, и с нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем Алферовым.

С партнерами создала Фонд содействия физическому и духовному развитию человека, запустили ряд интересных научных проектов… Затем наступило время наставничества: с удовольствием преподавала студентам деловую журналистику – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и в Институте работников телевидения. Сотрудничала с уникальным частным Музеем Русской иконы. Сейчас работа связана с IT-сектором. Вот ничем из того, что было, пожертвовать я бы не смогла. Все в жизни делаю по любви и движению души.

– Счастье – это…

– Счастье – это по-настоящему стать частью этого мира. Когда ты ощущаешь себя частью на челе Земли, ты рожден, ты – человек, ты – часть этой планеты. Это осознание и есть счастье.

– Человек счастлив, когда заботится о других, согласны?



– Да, я называю это эффектом востребованности. Когда ты кому-то нужен, и ты достаточно мудр, чтобы это понять, ты востребован. Если ты заботишься о ком-то, человек начинать нуждаться в тебе, значит, ты кому-то нужен. Это очень важно.

– «Живи и радуйся», насколько это близко вам?

– Очень близко. Люблю русский язык, в нем есть ответы на многие вопросы. Так, для меня «рад» – это оборотное от «дар», – если ты на самом деле обладаешь даром уметь жить, воспринимать эту жизнь, как живицу, то ты непременно радуешься.

– С высоты жизненного опыта, что-то может вас удивить?

– Порой меня удивляет то, что я не удивляюсь. Так неожиданно было при моем знакомстве с озером Байкал. Я стояла на берегу и думала: «Ну, да, вода, чистая вода, прозрачный лед, огромная поверхность». Ну и не более того.

А какие-то простые совсем вещи могут удивить. Недавно в нашем загородном поселке увидела кошку, сидящую напротив ежа, они как-то по-своему общались. Я даже попыталась веточкой отогнать ежа, думала, кошка может пораниться, но нет – им было хорошо рядом. Удивительно.

– Какие качества помогают вам сохранять спокойствие в сложных ситуациях?

– Воспитание, – моя мама очень сильный человек и пример для меня. Финно-угорское происхождение – в далеких предках моей семьи суровые викинги. И доброта. Не «слишком», я довольно строгий и требовательный человек, но четко различаю понятия «жалеть», «заставлять» и «требовать». И во многом именно базовая доброта позволяет мне быть именно требовательной к людям, к сотрудникам компании, не переступая черту, за которой это уже определенно становится давлением, что неконструктивно. Даже любовь к человеку – это в большой степени требовательность, она позволяет адресату развиваться. Известная цитата Ф.М. Достоевского вошла в обиход в сокращенном варианте: «Красота спасет мир», а у нее есть продолжение – «если она добрая».

– Вы оптимист?

– Да, и сегодня я смотрю в будущее с оптимизмом. В масштабе всей страны. Появляются новые возможности. Многое предстоит переосмыслить, сделать. Наступает время для творческих инициатив. И многое зависит от системы управления, в целом. Надо уходить от привычных моделей, смотреть шире. В нашей стране огромный потенциал, быть россиянином – ценно. Заботиться о развитии творческого начала, о передаче опыта старшими поколениями, об освоении этой необъятной территории, необходимо, и это, верю, будет происходить с новой энергией освобождения. Уже происходит.

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