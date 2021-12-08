Nikolskaya Gallery приняла участие в Неделе искусств Art Basel Miami 2021

С 1 по 5 декабря 2021 года Nikolskaya Gallery приняла участие и представила работы трех современных авторов: Сергея Немова, Anna Bo, Азгура Мир, в рамках фестиваля искусств Арт Базель на ярмарке-экспозиции Red Dot Майами (Ред Дот). Ежегодно ярмарка проводится в культовом Art Wynwood Design District Miami (Артс Дистрикт) и собирает сотни тысяч поклонников современного и актуального искусства.

Сегодня Неделя искусств Art Basel Miami одно из самых известных и влиятельных арт-мероприятий международного уровня, попасть в число участников экспозиции Red Dot огромная удача как для молодых художников, так и для состоявшихся авторов в мире современного искусства. Именно здесь осуществляются крупнейшие арт приобретения инвестиционного характера.

Организаторами Red Dot Miami была высоко отмечена кураторская работа и экспозиция стенда Nikolskaya Gallery.

В экспозиции Nikolskaya Gallery были представлены диаметрально противоположные авторы, которых объединяет нестандартный подход к воплощению искусства. Российская художница Anna Bo создает яркие, запоминающиеся композиции, отличительной особенностью которых является сочетание классической техники с привлечением дополненной реальности AR\VR. В прошлом графический дизайнер, Анна всегда стремилась к свободе импровизации и реализации самых смелых идей. Контрастные полотна зашифровывают в себе сюжет неизведанных ландшафтов планет.

Сергей Немов, работая на стыке искусства и промышленного дизайна, создает уникальные объекты, выходящие за рамки привычных плоскостей в скульптуре и живописи. Вдохновение для своих работ Немов находит в старинных национальных куклах – Дарума, Хонсю, Матрешка и др. Цитируя их, Сергей Немов изобрел уникальные авторские техники работы с материалом, которые ранее не использовались. В своей коллекции художник использует элитные материалы высшего качества, в том числе английский фарфор и хрусталь от старейшего производителя в Восточной Европе.

Азгур Мир создает концептуальную и абстрактную живопись, инсталляции. Смешивает художественные и промышленные материалы, изучая их пластические способности. Благодаря этому изображение перерастает в трехмерное, помещается между живописью, скульптурой и объектом.

«Идея экспозиции стенда Nikolskaya Gallery на примере трех авторов показала, насколько противоречивым, неординарным, но невероятно впечатляющим может быть подход художника к осмыслению реальности и материи вокруг него; насколько широкой может быть оптика взгляда, которая пробуждает глубинные эмоции и переживания зрителя. Арт-рынок коммерциализирует искусство, позволяя нам приобретать то, что навсегда могло бы остаться в стенах музеев. Несмотря на это, единственная валюта, в которой по-настоящему можно оценивать искусство – это эмоции человека и отклик души, отрывающий от бесстрастного восприятия повседневности», – рассказала владелец галереи Nikolskaya Gallery Ирина Никольская.

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