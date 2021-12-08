«Посвящение…». Выставка произведений Юрия Григоряна в Российской академии художеств

17 декабря 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Юрия Суреновича Григоряна. В экспозиции — около сорока работ нескольких последних лет. Выставка приурочена к 75-летию художника.

Юрий Григорян. Дворик

Юрий Григорян. За столом

Юрий Григорян. Золотистый пейзаж

Юрий Григорян. Кормилица

Юрий Григорян. Мать

Юрий Григорян. Разговор

Юрий Григорян. Тутовое дерево

Многогранный, глубокий мастер, яркий представитель современного искусства, Юрий Григорян всю жизнь хранит любовь к родному краю, воспевая его в своих произведениях. Уже более полувека он живет и работает в Москве, однако все его холсты наполнены воспоминаниями о его родине — Нагорном Карабахе. Через эту главную тему творчества он говорит о многомерности мира, и, воплощая в работах изменчивость мгновенных проявлений жизни, передает свое ощущение первооснов, закономерностей и вечной гармонии бытия. «Юрий Суренович Григорян — свободный художник, — констатируют специалисты. — Что значит свободный? Свободный от чего, от кого? От многого свободный, и многих, но только не от себя самого». Мастер остается верным себе, своему внутреннему чувству, художественной интуиции, и отсюда — яркая индивидуальность его живописи, живой и наполненной смыслом.

Юрий Григорян родился в 1946 году. Получив прекрасную профессиональную подготовку в Московском художественном училище памяти 1905 года и Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, в мастерской профессора Н. А. Пономарева, художник нашел свой стиль, выработал собственную живописную манеру с характерными для нее колористической насыщенностью, гармонично выстроенной композицией, оригинальной техникой, с помощью которой он добивается сложной и своеобразной фактуры красочного слоя.

Активная творческая жизнь художника началась еще в студенческие годы, в 1972 году он впервые участвовал в Молодежной выставке московских художников. Отличаясь редкой работоспособностью и трудолюбием, уже к окончанию вуза он сумел представить на выставку в редакции журнала «Юность» более семидесяти полотен, стал стипендиатом Союза художников СССР. А в 1987 году его работа «Армянская женщина» была удостоена Золотой медали на выставке «Современная советская живопись» в Японии. Всего на счету Юрия Григоряна участие в более чем в 200 выставках и десятках международных аукционов. Его творчество, удивительно цельное и одновременно разноплановое, снискало художнику заслуженное признание в России и за рубежом. Произведения мастера представлены в крупнейших российских музеях, галереях многих стран мира.

«Юрий Григорян русский армянский художник. Армянин по рождению, он реально и органически впитал в свое творческое существо русскую культуру, русскую школу и этику истинного жизнеустройства», — отмечают исследователи. В художественном пространстве его работ соединяются колоритная, почти музыкальная, национальная тема с высокими достижениями европейской живописи. Образы, создаваемые мастером, погружают зрителя в мир Кавказа и его жителей. Запечатлеть этот мир в мельчайших нюансах помогает разнообразие жанров, в которых работает мастер. На его холстах — величественные горные пейзажи, многофигурные жанровые этюды, чарующие портреты женщин с кроткими глазами. В основе замысла, по признанию художника, — только цвет. Именно он определяет эмоциональный строй картин Юрия Григоряна, передает и радость, и трагизм бытия, который остро чувствует художник. С годами цветовые градации становятся разнообразнее, строже, изысканнее, как, например, в его известных работах «Мать», «Кормилица», «Разговор». Плавно, почти незаметно для глаза перетекающие цвета и формы, световая и тоновая среда наполняют полотна дымкой, флером ностальгии, изображаемое как бы улавливается на грани перехода от зримого к трансцендентному. Оценивая работы Григоряна, искусствоведы нередко отмечают присущую им «… несуетную мудрость, которая восходит к библейским истокам».

Произведения и выставочные проекты художника последних лет расширяют представление о масштабе его творчестве. «Масштаб этот я бы характеризовал словом «притчи»,— считает профессор, академик РАХ А.А.Золотов. — «Масштаб личности»— категория сложная. Все здесь сложно. Само по себе определение масштаба: в каких «квадратных» или «кубических» метрах измерять? Личность человека, к тому же, человека искусства и вовсе загадка, а то и тайна. Ощущение масштаба личности Юрия Григоряна рождается из слиянности разнозвучащих, неоднозначных по мысли работ.

Его пейзажи дышат портретной угаданностью непередаваемо прекрасной природы. А люди на его портретах проявляют свою природность, и через природность масштаб, во всяком случае, характер. Вглядываясь в монументально-лирические, мощные пейзажи Григоряна, в вознесенную им Природу, сознаю, что это, быть может, фрагменты вечного бытия в живом природном облике. Они величают отдельную неведомую жизнь, они таят в себе возвышенный драматизм жизни, и высоту чувствования.

Общение с полотнами Юрия Григоряна рождает чувство уверенности в людях и мире. Таинственны каждая отдельная судьба, каждый взгляд на мир, одаряющий нас ослепительным разнообразием жизни, но и капризами жизни тоже.

Предстоит персональная выставка Юрия Григоряна в залах Академии художеств на Пречистенке. В новых залах его полотна, должно быть, откроются нам с новой энергией, ибо искусство говорит с нами (а мы с ним) всякий раз в неожиданности момента и душевного расположения».

Выставка завершит работу 9 января.

Текст подготовлен на основе статьи профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, академика Российской академии художеств А.А. ЗОЛОТОВА

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