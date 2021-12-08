В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка работ из фондов девяти музеев Дальнего Востока

9 декабря 2021 года в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике в рамках проекта «Путь навстречу» открывается выставка «Восточное кольцо».

Организатор проекта – Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры РФ и при участии фонда «Прорыв». Проект представляет художественное наследие народов России в регионах, образующих Восточное и Золотое кольцо.

Выставка «Восточное кольцо» посвящена искусству коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Экспозиция включает более 150 работ из фондов музеев Дальнего Востока и музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

На выставке экспонируются образцы традиционного и современного декоративно-прикладного искусства XIX – XXI вв. коренных народов Дальнего Востока и Приамурья – вышивка и аппликация на рыбьей коже, ровдуге и ткани, мозаика и инкрустация из меха, резьба по дереву, плетение из лозы и многое другое.

Особого внимания заслуживает свадебный костюм нанайцев, олицетворяющий образ мифологического дракона.

Женский мир представлен образцами сумочек для рукоделий, вышивки, мужской мир – резьбой по дереву, обработкой кожи рыб, меха и металла.

Интересна и культовая скульптура амурских народов, которая воплощает представления о духах и знакомит с атрибутикой шамана.

Побывавшая в сентябре в Переславле-Залесском выставка «Восточное кольцо» теперь примет посетителей в Сергиево-Посадском музее-заповеднике.

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