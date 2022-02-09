«Две души». Игорь Кранов и Светлана Тернова спели дуэтом

Душевное и искреннее творчество всегда было в цене и находило отклик у аудитории. Современный мир настолько стремителен, что за новомодными звуками и скоротечной сменой имён мы забываем о главном. А главное — это душа. Душа и любовь. Настоящие чувства.

9 февраля на всех цифровых площадках открылся дуэтный сингл артистов Продюсерского Центра «Школа» Игоря Кранова и Светланы Терновой «Две души». Исполнители, которых объединяет уникальные, непохожие на других, тембральные окраски голоса и неповторимая музыкальность.

Автором песни выступил Игорь Кранов — «Композиция «Две души» всегда пользовалась особой любовью моих слушателей. По сути, эта песня — гимн любви, наполненная искренностью и силой высказывания: «Песню длиною в жизнь, Господи, разреши!».

Долгое время композиция исполнялась мной сольно, но, конечно, я понимал, что только в дуэтном исполнении она способна раскрыться полностью, не зря ведь она называется «Две души». Я несколько раз пытался исполнять эту песню в дуэте, причем с разными певицами, однако результат всегда оставлял желать лучшего. Однако я не оставлял надежды, что однажды все получится. И вот, благодаря продюсерскому центру ШКОЛА стало возможно наше сотрудничество с талантливейшей певицей Светланой Терновой. На первой же репетиции стало ясно, что Светлана очень глубоко смогла почувствовать композицию и благодаря своему профессионализму точно и тонко передать все оттенки чувств и эмоций. И что тоже очень важно, выяснилось, что наши голоса отлично сочетаются.

Я очень рад, что именно в дуэте со Светланой Терновой песня зазвучала по-настоящему душевно, ярко и сильно: «Мы с тобой научимся, я знаю, жить сейчас, о прошлом не скорбя»».

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