Новая площадка, живой оркестр и полное погружение в эпоху: опера-драма «Le Prince André. Князь Андрей Болконский»

Опера-драма «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» открывает сезон на площадке МТКМО («Градский Холл»). 21 и 22 октября, 3, 17, 18 и 24 декабря состоятся премьерные показы масштабной постановки композитора Алексея Рыбникова. На сцене, специально увеличенной для этого проекта, артисты Театра Алексея Рыбникова и приглашенные звезды представят эпическую оперу-драму композитора — впервые в сопровождении камерного оркестра «Искусство музыки» (МТКМО).

Создатель легендарных рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» выступает автором либретто, композитором и режиссером-постановщиком музыкального спектакля по мотивам романа «Война и мир» Льва Толстого. Главным действующим лицом оперы-драмы — жанра, изобретенного Алексеем Рыбниковым, — становится сама музыка. Она раскрывает всю глубину чувств персонажей, вершит их судьбы и придает новое звучание одному из самых знаменитых произведений русской литературы.

«Le Prince André. Князь Андрей Болконский» невероятным образом сочетает в себе самые разные жанры, от рэпа до рока и мелодекламации. Арии исполняются на двух языках — русском и французском. Сохранить историческую точность помогают сценические костюмы в стиле XIX века и передающие дух эпохи декорации.

«Новое произведение Алексея Рыбникова еще раз доказало, что театр Рыбникова живет и продолжает свои эксперименты. В спектаклях Рыбникова музыка — живой участник действия. Она не просто диктует актерам их существование, но и доигрывает за них, играет с ними, сосуществует», – говорит писатель Андрей Максимов («Российская Газета»).

«Линия жизни Андрея Болконского, который у Льва Толстого в романе совсем молодой человек, его искания смысла в жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и в финале приход к Богу… это показалось мне настолько важным, что я сделал Князя Андрея главным героем моей оперы-драмы», — рассказывает Алексей Рыбников.

Главных героев бессмертного произведения Л. Н. Толстого играют солисты Творческой Мастерской Алексея Рыбникова: участники шоу «Голос» Никита Поздняков (князь Андрей) и Александр Поздняков (Наполеон), Валерия Воробьева (Наташа Ростова) и Роман Орлов (Пьер Безухов). Роль Анатоля Курагина в новом сезоне исполнит приглашенный артист театра и кино Дан Розин.

Одна из главных новостей сезона: артистам Творческой Мастерской Алексея Рыбникова будет аккомпанировать камерный оркестр «Искусство музыки» МТКМО.

Новый формат площадки позволяет воплотить в жизнь еще больше режиссерских идей. Специально для МТКМО немецкая фирма Gerreits создала огромный черный экран, который был установлен на сцене для этой постановки Алексея Рыбникова. Видеоинсталляции дадут зрителям возможность перенестись в эпоху Отечественной войны 1812 года.

Опера-драма «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» впервые была показана в мае 2021 года в театре «Et Cetera». В этом сезоне зрители смогут увидеть ее на переоборудованной сцене МТКМО («Градский Холл»).

Когда? 21, 22 октября, 3, 17, 18 и 24 декабря.

Где? Москва, ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 1 («Градский Холл»).

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