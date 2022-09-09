ДЕНЬ ГОРОДА В КОМПАНИИ ЗВЕЗД РАДИО «РУССКИЙ ХИТ»

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10 сентября, в День города Москвы, в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» состоится праздничный концерт радио «Русский Хит». Гости радиостанции ярко и музыкально отпразднуют 875-й день рождения столицы России!

С Днем города Москвы ее жителей и гостей со всех уголков страны поздравят популярные артисты, чьи хиты звучат в эфире радио «Русский Хит». Те100стерон, Наталья Подольская, Никита Киоссе, Фейгин, DAASHA, Гузель Хасанова подарят зрителям несколько часов прекрасной музыки на русском языке.

Проведут концерт ведущие радиостанции: Руслан Полянский и Анастасия Лебединец.

Радио «Русский Хит» приглашает всех насладиться замечательными песнями в звездном исполнении, зарядиться прекрасным праздничным настроением и окунуться в атмосферу любви к самому лучшему городу на Земле.

Начало в 19:00. Вход свободный.

Где? Москва, проспект Андропова, д. 1.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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