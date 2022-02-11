В преддверии Дня Всех Влюбленных Ольга Серябкина посвятила трек всем бывшим

Ольга Серябкина презентует вторую песню «Бывшие» с нового альбома «Синий цвет твоей любви». Этот трек — прощание с прошлым, начало всего нового. А премьера целого альбома, который выпускает музыкальная компания Believe, состоится 4 марта.

«Бывшие» про то, как ты отпускаешь своих возлюбленных, завершаешь то, что давно исчерпало себя. Момент расставания — тяжелое испытание, но это повод достать каблуки, надеть красивое платье, помахать ручкой. И вперед!

«Моя новая композиция — это своеобразный финал, прощание со всеми теми, кто по каким-то причинам перестал входить в ваш близкий круг», — признается певица. Ольга заверяет поклонников, что ее новый трек совсем не про грусть, а про то, что ты ценишь свое прошлое, но очищаешь пространство для лучшего будущего.

Бывшие — это актуально. Это не только любимые, но и друзья, коллеги. Бывших их много. Полпланеты! Дата релиза выбрана неслучайно. Преддверие Дня святого Валентина — это идеальный момент, чтобы уделить время себе и понять, как сильно вы цените свою личность. Настолько сильно, что не станете держаться за прошлое, которое себя исчерпало, а сможете отпустить старое и освободить место для новых лиц.

Послушать «Бывших» можно уже на всех музыкальных площадках.

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