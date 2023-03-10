Второй сезон сериала «ЮЗЗЗ» не будут снимать в Ростове-на-Дону

Онлайн-кинотеатр PREMIER заявил о продлении сериала «ЮЗЗЗ» на второй сезон. Дата старта съемок пока не раскрывается. Второй сезона PREMIER планирует выпустить уже в 2024 году. Во втором сезоне зрители вновь увидят главных героев – Дыма и Равиля. К своим ролях вернутся актеры Антон Кузнецов и Кузьма Котрелев.

Локация сериала изменится – теперь события сериала переместятся из Ростова-на-Дону. Где именно будут проходить съемки, PREMIER сообщит позднее.

Режиссёр второго сезона также изменится, но у руля проекта остается продюсер Юрий Сапронов, который активно занимался созданием и проработкой первого сезона сериала «ЮЗЗЗ».

Сюжет первого сезона криминальной драмы «ЮЗЗЗ» разворачивался в южной донской столице, неблагополучных районах — ростовских «фавелах», где главный герой Равиль оказался в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он – программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю срочно. Поэтому он принял опасное предложение местного «авторитета».

Главные роли в первом сезоне «ЮЗЗЗ» исполнили: Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарёв и Гела Месхи.

По мнению критиков, первый сезон сериала «ЮЗЗЗ» попал в топ лучших российских сериалов 2022 года.

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