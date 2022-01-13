Новый выпуск программы «Светская хроника»!

В пятницу, 14 января, в 23:45 на Пятом канале, смотрите захватывающие истории из жизни кумиров, настоящие расследования, эксклюзивные интервью и уникальные кадры! Звезды становятся гораздо ближе в вечернем эфире программы «Светская хроника».

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков встретился на ринге с Алексеем Паниным! Почему Примадонна не пришла посмотреть на поединок? Правда, что у музыканта и актера давние счеты? Как сейчас живет скандальный артист? И неужели он согласился на бой только из-за нехватки денег?

Галина Грачевская проиграла суд о наследстве бывшего мужа! Какую долю требовала первая жена у наследников режиссера? Будет ли она подавать апелляцию? Удалось ли Екатерине Белоцерковской отстоять «Ералаш» у его директора Аркадия Григоряна? И сможет ли она выплатить многомиллионный долг покойного супруга?

Алексей Воробьев рассказал о жизни в Америке! Сколько денег он потратил на шикарный дом в Лос-Анджелесе? Кто из звезд Голливуда живет с ним по соседству? По каким развлечениям певец скучает за границей? Что подарил своему русскому другу отец Анджелины Джоли? И почему артист скрывает маленького сына?

Любовь Успенская помирилась с Филипом Киркоровым, с которым не общалась два года! Из-за чего королева шансона поссорилась с коллегой? Кто из звезд первым сделал шаг к примирению? Какой подарок преподнёс поп-король Успенской? Правда ли, что певица мечтает выйти замуж за Филиппа? Сколько денег артистка тратит на свой гардероб? И зачем она ходит без нижнего белья?

Эти и другие новости из жизни кумиров в программе «Светская хроника» на Пятом канале 14 января в 23:45.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.