О кинофестивале «Циолковский» из первых уст

27 февраля 2023 года Игорь Угольников, президент Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», в гостях у студии «Роскосмос Медиа» рассказал, какие нововведения и сюрпризы планируются в ходе проведения IV международного кинофестиваля.

«Кино и космос - это и есть та самая фантазия, которая существует внутри нас, к которой мы стремимся. Это тот самый magic, как говорят за океаном, и то, что у нас называют «чудом». Иногда трудно поверить в то, что происходит на экране и то, что происходит за пределами Земли. Когда мы с вами смотрим кино или думаем о космосе, то превращаемся в детей. Это самое лучшее, что может быть», - прокомментировал президент МКФ.

Итак, что ожидаем?

Открытие кинофестиваля будет посвящено 45-летию международной космической деятельности России и США.

Фильм Открытия представит продюсер Андрей Феофанов и он будет называться «Союз – Аполлон. сила притяжения».

Планируется, что Фильмом Закрытия станет столь ожидаемое творение режиссера Клима Шипенко «Вызов»!

Прямая трансляция закрытия МКФ будет вестись на канале «Роскосмос Медиа».

Ведущими торжественных церемоний будут любимцы публики, актеры Нонна Гришаева и Александр Олешко.

Сеансы в этом году будут не только дневные, но и вечерние.

Кинофестиваль полностью подтверждает статус «международный»: в конкурсе примут участие картины из 18 стран мира, включая Китай, Монголию, Индию.

Известный телеведущий Леонид Якубович готовится выступить с лекцией «Воздухоплавание».

Все фильмы «Циолковского» подходят для семейного просмотра.

«День 14 апреля будет полностью посвящен Госкорпорации «Роскосмос». Руководитель Госкорпорации будут выступать перед студентами. Надеюсь, мы вместе проведем три выпуска программы «Добрый вечер, вселенная!», которую апробировали в прошлом году», - открыл секреты кинофестиваля Угольников.

Одна из главных задач события, по словам Игоря Станиславовича, - это привлечение посетителей в Музей космонавтики в Калуге и популяризация темы космоса в целом.

Кстати, своим любимым фильмом о космосе, причем с детства, Игорь Станиславович назвал «Тайну третьей планеты», которому более 40 лет.

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