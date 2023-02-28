Спецпоказ шпионского триллера «Убийство» от популярного корейского кинематографа в кинотеатрах Каро

2 марта компания «Тиллит Стайл» совместно с Каро.Арт выпускает в повторный прокат захватывающий шпионский триллер «Убийство». Фильм можно посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге в сети кинотеатров КАРО. Информационную поддержку оказывает телеканал Дорама. Прокат фильма продлится минимум неделю.

2 марта в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоится спецпоказ. Кинофильм представит журналистка, главный редактор проекта K-movie Club – Екатерина Карасева.

События кинофильма разворачиваются в Корее 30-х годов прошлого века и повествуют о движении Сопротивления японской оккупации. Выход фильма приурочен к национальному корейскому празднику – 1 марта.

В главных ролях: Чон Джи Хён, одна из лучших актрис Кореи, и Ли Джон Джэ, главная звезда «Игры в кальмара», полюбившийся многим российским зрителям в образе неудачника, предстанет в абсолютно ином амплуа. Главная героиня – девушка-снайпер и боец Сопротивления. Она возглавляет отряд колоритных личностей, перед которыми стоит очень важная и настолько же опасная задача: устранить влиятельного корейского коллаборациониста, и японского генерала вместе с ним.

«Игра в кальмара» - несомненно, феномен, вызвавший настоящую лавину популярности корейских тв-проектов. Теперь каждый новый сериал из Кореи имеет огромные шансы стать очередным рекордсменом просмотров на «Нетфликс», стриминг даже открыл собственное кинопроизводство в стране. Но на самом деле, корейское кино упорно стремится к мировой популярности с самого начала 21 века. И, посмотрев «Убийство», вы поймете, почему им это удается. Яркая, самобытная актерская игра, обаятельные, но не примелькавшиеся и не приевшиеся западному зрителю лица актеров, великолепная азиатская операторская школа, и, конечно же, абсолютно разные с Голливудом понятия о том, что такое действительно мощный накал страстей и реально ураганный экшн. Иначе как объяснить, что «Убийство» и сейчас смотрится ярче и увлекательнее многих новинок американского проката?» - рассказала Екатерина Карасева, главный редактор проекта K-movie Club.

«1 марта - очень важный для Южной Кореи праздник, День Провозглашения Декларации Независимости Кореи. В знак нашей любви и уважения к корейской культуре, мы решили вернуть в прокат фильм о самых ярких моментах борьбы за эту самую независимость!» - поясняет Екатерина Карасева.

Компания «Тиллит Стайл» - организатор кинофестивалей и поставщик уникального русскоязычного контента, посвященного корейской культуре. Вот уже четвертый год ее авторы ежедневно радуют поклонников интересного качественного кино публикациями в пабликах и соц сетях, объединенных названием «K-movie Club». Подписавшись на них, любой российский зритель сможет оставаться в курсе всех актуальных ивентов компании, а также всего самого интересного из мира корейского кинематографа.

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