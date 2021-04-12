Объединенные космосом

12 апреля 2021 года в День космонавтики в Российской государственной детской библиотеке откроется выставка работ победителей Всероссийского конкурса детского художественного творчества, посвященная 60-летию первого полёта человека в космос и 56-летию первого выхода человека в открытый космос.
Проект направлен на поддержку и популяризацию детского художественного творчества, посвящен теме взаимосвязи Человека и Космоса. Он позволяет участникам проявить творческую фантазию, нестандартное мышление и помогает развивать способность видеть и понимать красоту Земли и бесконечности Вселенной. Цель проекта — знакомство детей с космической природой мироздания и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности детей.
Выставка организована РГДБ и Благотворительным фондом содействия развитию творчества детей-инвалидов «Взгляд Ребёнка».
Выставка работает до 15 мая.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.