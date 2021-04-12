Объединенные космосом

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12 апре­ля 2021 года в День кос­мо­нав­ти­ки в Рос­сий­ской госу­дар­ствен­ной дет­ской биб­лио­те­ке откро­ет­ся выстав­ка работ побе­ди­те­лей Все­рос­сий­ско­го кон­кур­са дет­ско­го худо­же­ствен­но­го твор­че­ства, посвя­щен­ная 60-летию пер­во­го полё­та чело­ве­ка в кос­мос и 56-летию пер­во­го выхо­да чело­ве­ка в откры­тый космос.

Про­ект направ­лен на под­держ­ку и попу­ля­ри­за­цию дет­ско­го худо­же­ствен­но­го твор­че­ства, посвя­щен теме вза­и­мо­свя­зи Чело­ве­ка и Кос­мо­са. Он поз­во­ля­ет участ­ни­кам про­явить твор­че­скую фан­та­зию, нестан­дарт­ное мыш­ле­ние и помо­га­ет раз­ви­вать спо­соб­ность видеть и пони­мать кра­со­ту Зем­ли и бес­ко­неч­но­сти Все­лен­ной. Цель про­ек­та — зна­ком­ство детей с кос­ми­че­ской при­ро­дой миро­зда­ния и при­вле­че­ние вни­ма­ния обще­ства к сози­да­тель­но-твор­че­ской дея­тель­но­сти детей.

Выстав­ка орга­ни­зо­ва­на РГДБ и Бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дом содей­ствия раз­ви­тию твор­че­ства детей-инва­ли­дов «Взгляд Ребёнка». 

Выстав­ка рабо­та­ет до 15 мая.

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

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