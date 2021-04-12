Около 3 миллионов рублей для подопечных Фонда Константина Хабенского собрали на благотворительном вечере Ивана Сорокина «Поколение»

6 апреля 2021 года на премиальной яхте флотилии Рэдиссон Ройал в рамках презентации книги «Поколение» прошел благотворительный вечер в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского. Организатором мероприятия выступил автор книги Иван Сорокин – российский предприниматель, основатель сети детских садов Smile Fish.
Книга «Поколение» Ивана Сорокина – о реформе образования, о потерянной стране и великих умах России, чьи потомки теряют идентичность, сопричастность к достижениям, прорывам, истории нашей Родины. Но все те ценности, традиции и философия, что были утеряны и забыты, уничтожены и переписаны, будут собраны вновь.
На мероприятии собрались выдающиеся спортсмены, звезды шоу-бизнеса, крупные предприниматели, теле- и радиоведущие: Светлана Хоркина, Маргарита Мамун, Анатолий Цой, Яна Поплавская, Эд Халилов, Екатерина Боброва, Роман Маякин, Анфиса Черных, Раян Ахмедьянов, Светлана Демина, Дарья Волкова, Радислав Гандапас, Тимур Скляров и многие другие.
Ведущим аукциона стал Дмитрий Хрусталёв.
В рамках вечера звездные гости, спортсмены и бизнесмены предоставили лоты для благотворительного аукциона. В благотворительных торгах участвовало 15 лотов, большинство из которых представили именитые спортсмены, олимпийские чемпионы: футболка Александра Мостового – эксперта Матч ТВ, советского и российского футболиста, персональная тренировка с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Бобровой, купальник российской гимнастки, олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, хоккейная майка российского хоккеиста Алексея Яшина, футболка Александра Лесуна, белорусского, российского пятиборца, в которой выиграл олимпиаду 2016 года в Рио де Жанейро, жилет Светланы Деминой – советского и российского стрелка, серебряного призёра Олимпийских игр. К именитым спортсменам присоединились компании-партнеры: так, ювелирный дом Darvol представил уникальное украшение с камнем аквамарин. Аквамарин в стильной огранке «кушон», окружён 102 бриллиантами. Внушительный вес камня — 7.54 карата.
Во время вечера все гости принимали участие в создании картины, которую затем также выставили на аукцион.
Всего в помощь детям удалось собрать около 3 млн рублей.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.