Около 3 миллионов рублей для подопечных Фонда Константина Хабенского собрали на благотворительном вечере Ивана Сорокина «Поколение»

6 апре­ля 2021 года на пре­ми­аль­ной яхте фло­ти­лии Рэдис­сон Рой­ал в рам­ках пре­зен­та­ции кни­ги «Поко­ле­ние» про­шел бла­го­тво­ри­тель­ный вечер в под­держ­ку под­опеч­ных Фон­да Кон­стан­ти­на Хабен­ско­го. Орга­ни­за­то­ром меро­при­я­тия высту­пил автор кни­ги Иван Соро­кин – рос­сий­ский пред­при­ни­ма­тель, осно­ва­тель сети дет­ских садов Smile Fish.

Кни­га «Поко­ле­ние» Ива­на Соро­ки­на – о рефор­ме обра­зо­ва­ния, о поте­рян­ной стране и вели­ких умах Рос­сии, чьи потом­ки теря­ют иден­тич­ность, сопри­част­ность к дости­же­ни­ям, про­ры­вам, исто­рии нашей Роди­ны. Но все те цен­но­сти, тра­ди­ции и фило­со­фия, что были уте­ря­ны и забы­ты, уни­что­же­ны и пере­пи­са­ны, будут собра­ны вновь.

На меро­при­я­тии собра­лись выда­ю­щи­е­ся спортс­ме­ны, звез­ды шоу-биз­не­са, круп­ные пред­при­ни­ма­те­ли, теле- и радио­ве­ду­щие: Свет­ла­на Хор­ки­на, Мар­га­ри­та Мамун, Ана­то­лий Цой, Яна Поплав­ская, Эд Хали­лов, Ека­те­ри­на Боб­ро­ва, Роман Мая­кин, Анфи­са Чер­ных, Раян Ахме­дья­нов, Свет­ла­на Деми­на, Дарья Вол­ко­ва, Ради­слав Ган­да­пас, Тимур Скля­ров и мно­гие другие.

Веду­щим аук­ци­о­на стал Дмит­рий Хрусталёв.

В рам­ках вече­ра звезд­ные гости, спортс­ме­ны и биз­не­сме­ны предо­ста­ви­ли лоты для бла­го­тво­ри­тель­но­го аук­ци­о­на. В бла­го­тво­ри­тель­ных тор­гах участ­во­ва­ло 15 лотов, боль­шин­ство из кото­рых пред­ста­ви­ли име­ни­тые спортс­ме­ны, олим­пий­ские чем­пи­о­ны: фут­бол­ка Алек­сандра Мосто­во­го – экс­пер­та Матч ТВ, совет­ско­го и рос­сий­ско­го фут­бо­ли­ста, пер­со­наль­ная тре­ни­ров­ка с олим­пий­ской чем­пи­он­кой по фигур­но­му ката­нию Ека­те­ри­ной Боб­ро­вой, купаль­ник рос­сий­ской гим­наст­ки, олим­пий­ской чем­пи­он­ки Мар­га­ри­ты Мамун, хок­кей­ная май­ка рос­сий­ско­го хок­ке­и­ста Алек­сея Яши­на, фут­бол­ка Алек­сандра Лесу­на, бело­рус­ско­го, рос­сий­ско­го пяти­бор­ца, в кото­рой выиг­рал олим­пи­а­ду 2016 года в Рио де Жаней­ро, жилет Свет­ла­ны Деми­ной – совет­ско­го и рос­сий­ско­го стрел­ка, сереб­ря­но­го при­зё­ра Олим­пий­ских игр. К име­ни­тым спортс­ме­нам при­со­еди­ни­лись ком­па­нии-парт­не­ры: так, юве­лир­ный дом Darvol пред­ста­вил уни­каль­ное укра­ше­ние с кам­нем аква­ма­рин. Аква­ма­рин в стиль­ной огран­ке «кушон», окру­жён 102 брил­ли­ан­та­ми. Вну­ши­тель­ный вес кам­ня — 7.54 карата.

Во вре­мя вече­ра все гости при­ни­ма­ли уча­стие в созда­нии кар­ти­ны, кото­рую затем так­же выста­ви­ли на аукцион.

Все­го в помощь детям уда­лось собрать око­ло 3 млн рублей.

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