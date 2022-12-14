Выставка «Щелкунчик. От сказки к балету» откроется в залах РОСИЗО

22 декабря РОСИЗО совместно с ГИТИСом представят выставку «Щелкунчик. От сказки к балету» по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Проект, реализованный при поддержке Министерства культуры РФ, расскажет об истории создания одного из самых известных балетов Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик».

Экспозиция, сценографически оформленная студентами ГИТИСа, включает уникальные издания сказки Э.Т.А. Гофмана, книжную иллюстрацию, эскизы декораций и театральные костюмы, личные вещи П.И. Чайковского из ведущих российских музеев, частных собраний и библиотек.

Значительная часть выставки посвящена постановкам балета на двух главных российских сценах — Государственного академического Мариинского театра и Государственного академического Большого театра России, включая интерпретации таких знаменитых балетмейстеров, как А.А. Горский, Ф.В. Лопухов, В.И. Вайнонен и Ю.Н. Григорович. Особый интерес вызывают эскизы к зарубежным постановкам для театров оперы и балета в Каире и Венгрии.

«Мы рады открыть такую сказочную выставку в преддверии долгожданного зимнего праздника и новогодних каникул. Балет ˝Щелкунчик˝ уже больше века ассоциируется именно с этим праздником. Впервые зрители увидели этот балет Петра Чайковского 130 лет назад — 18 декабря 1892 года. Это не просто балет, а в первую очередь музыка и ощущение праздника. Действие спектакля ˝Щелкунчик˝ переносит зрителей в новогоднюю ночь — время чудес и волшебных превращений. В честь этого события РОСИЗО подготовил интерактивные мероприятия для детей и родителей, которые пройдут в рамках проекта», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Экспозицию дополняют работы участников детского конкурса «Сказочный домик Щелкунчика», проведенного РОСИЗО совместно с ГИТИСом. Отбор рисунков проходил при участии художника выставки «Щелкунчик. От сказки к балету» — студентки ГИТИСа Елизаветы Ермаковой.

На выставке представлены уникальные подлинные предметы из фондов РОСИЗО, Музея Большого театра, Музея-заповедника П.И. Чайковского, Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА».

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