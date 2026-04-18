«Образы, рожденные словом»: живописные миры Юлии Бружайте представили в экспозиции Дома русского зарубежья

В Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына открылась выставка Юлии Бружайте «Образы, рожденные словом». Экспозиция из 30 живописных работ предлагает зрителю опыт погружения в единое художественное пространство, где пересекаются литература, живопись и внутренняя драматургия переживания.

Юлия Бружайте — фигура редкого синтетического дара. Актриса, художник и писательница, она выстраивает не набор параллельных практик, а цельную систему художественного мышления. Её творчество не делится на жанры — оно существует как непрерывный поток, в котором сцена, текст и визуальный образ становятся разными формами одного и того же внутреннего движения.

Работы художницы созданы, как визуальное продолжение её романов «Мария из Брюгге» и «Алексей — моряк всех морей». Это не просто иллюстрации в традиционном смысле, а самостоятельные художественные высказывания, в которых литературная ткань трансформируется в цвет, свет и пластическую форму. Перед зрителем раскрываются состояния — память, время, становление личности, пережитые и заново собранные в визуальной материи.

Живопись Бружайте строится на тончайших переходах и почти исчезающих гранях: формы словно растворяются в свете, контуры теряют жёсткость, пространство «дышит». Художница избегает контрастных цветов, предпочитая многослойность прозрачных красочных наложений, благодаря чему возникает эффект внутреннего свечения — как будто изображение рождается изнутри, а не задаётся извне.

Этот подход напрямую связан с её литературой. Роман «Мария из Брюгге» представляет собой психологическое исследование памяти и идентичности, где сюжет служит лишь проводником для более глубокого внутреннего процесса. «Алексей — моряк всех морей» развивает тему взросления и формирования личности, превращая переживание героя в структурный элемент повествования. В обоих случаях визуальный ряд, созданный автором, становится продолжением текста — не пояснением, а дополнительным измерением смысла.

Не случайно в основе художественного метода Бружайте лежит именно переживание как ключевая категория. Её театральный опыт — многолетняя работа в Театре у Никитских ворот — сформировал особую чувствительность к внутреннему ритму и психологической глубине образа. Эта же чувствительность проявляется и в кино, и в живописи, и в литературе, создавая эффект «интегрального присутствия» автора в каждом медиуме.

Выставка «Образы, рожденные словом» становится точкой пересечения всех этих направлений. Здесь слово утрачивает свою линейность и обретает пространственность, а изображение, напротив, начинает «рассказывать», сохраняя при этом эмоциональную недосказанность.

Как отметили на открытии директор Дома русского зарубежья им. А.И.Солженицына Виктор Москвин и куратор выставки, президент Центра «Культура для жизни» Галина Мерзликина, этот проект — не столько демонстрация работ, сколько приглашение к внутреннему диалогу. Зрителю предлагается не просто смотреть, а со-переживать, не интерпретировать, а входить в состояние, где границы между текстом и образом, видимым и воображаемым постепенно исчезают.

Организатор выставки Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

Фото предоставлены организатором