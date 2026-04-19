1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

В Москве завершает свою работу выставка «Без кота весна не та…»

By editor
кот - выставка

Уже третий раз AV-галерея проводит выставку «Без кота весна не та…» на этот раз в «Культурном центре Булат» на Старом Арбате. Опять любимые всеми котики — в экспозиции 116 интересных и забавных работ! Живопись, графика, предметы ДПИ, коллажи, изумительные авторские куклы и модные китчевые статуэтки — всё это доступно гостям выставки для знакомства с творчеством профессиональных художников.

Как обычно в мероприятии участвуют замечательные, талантливые художники разных направлений: авангард, сюрреализм, примитивизм, и конечно же всегда актуальный наив.

Выставка работает сегодня последний день. Не упустите свой шанс. Тем более, что «Культурный центр Булат» расположен в самом центре Москвы, рядом с м. «Смоленская» и Музем-квартирой А.С. Пушкина.

Кураторы выставки: Анна Вольфсон и Евгения Немировская.

Изображения опубликованы с разрешения кураторов выставки, сайт animalsinart.ru

