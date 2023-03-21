Объявлен шорт-лист сценарного конкурса «Метод»

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В Российской государственной библиотеке 20 марта был объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента), проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Метод_Шорт-лист

«Игровое полнометражное и анимационное кино»:

  • «Агдика», Александр Быков, Владислав Калашников (Вологда);
  • «Аля в облаках», Василина Свиридова (Москва);
  • «Бабушка надвое», Мария Зиновьева (Москва);
  • «В неравных условиях», Вероника Токарская (Москва);
  • «Время собирать камни», Урузмаг Засеев (Владикавказ);
  • «Дедовщина», Руслан Дмитриев (Москва - Енакиево (ДНР));
  • «Добыча», Амит Камбодж (Тюмень);
  • «Из деревни с любовью», Лидия Ярцева (Москва);
  • «Как Гагарин», Дарья Пономаренко (Москва);
  • «Скала», Елена Узбекова (Москва);
  • «Тоня, не сдавайся!», Полина Одинцова (Санкт-Петербург);
  • «Чор», Анна Григ (Москва);
  • «Южная стена», Фёдор Бабенко (Санкт-Петербург);
  • «Яга не баба!», Ольга Валентеева (Ростов-на-Дону -  Стаханов (ЛНР)).

Сериалы: 

  • «АБВГДейка», Ольга Замятина (Санкт-Петербург);
  • «Агата», Альмир Зарипов (Уфа);
  • «Быть человеком», Руслан Тавабилов, Олег Батухтин (Уфа);
  • «В Залесье всё спокойно», Полина Терешина, Алла Болдырева (Москва);
  • «Книга степей. Табун», Анна Гурина, Михаил Мерзликин (Москва, Абакан);
  • «На хаях», Светлана Саликова (Рязань);
  • «Протокол безопасности», Иван Кульнев, Лилия Янтилина (Петрозаводск, Уфа);
  • «Прыжок», Лилия Костенко (Фрязино - Луганск (ЛНР));
  • «Сонька-золотая голова», Елена Джейхан (Москва);
  • «Средняя школа выживания», Артур Чернушкин (Ростов-на-Дону);
  • «Ушкуйники», Алексей Адамов (Москва).

Авторы проектов представят их на питчинге, который пройдёт 21 марта в Российской государственной библиотеке. В рамках мероприятия финалисты смогут заключить соглашения о сотрудничестве с ведущими продюсерскими компаниями, получат бесплатные сертификаты на депонирование своих проектов от компании Ipex Global – партнера проекта.

В состав жюри категории «Игровое полнометражное и анимационное кино» вошли:

  • Ольга Ерофеева-Муравьева – генеральный продюсер Свердловской киностудии;
  • Екатерина Жукатинская – агент режиссеров, операторов и кастинг-директоров «Агентства талантов Стардаст»;
  • Иван Кудрявцев – директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», киножурналист, продюсер, председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля, член Экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино;
  • Антон Малышев – исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ»;
  • Дмитрий Рудовский – генеральный продюсер компании AP Entertainment;
  • Алексей Рязанцев – Президент Кинопрокатной компании «КароПрокат», продюсер, Почётный профессор Санкт-Петербургского, Заслуженный работник культуры РФ;
  • Галина Сыцко – заместитель директора по социокультурным программам Фонда Росконгресс;
  • Андрей Терешок – генеральный директор группы компаний ГМП КИТ;
  • Александра Шипетина – директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо».

Состав жюри категории «Игровые и анимационные сериалы»:

  • Сусанна Альперина – редактор гуманитарного блока «Российская газета – Неделя», программный директор Фестиваля экранизаций «Читка» и Фестиваля Стриминговых сервисов Original+;
  • Татьяна Беличенко – генеральный директор «Агентства талантов Стардаст»;
  • Гавриил Гордеев – продюсер по оригинальному контенту Okko, директор по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг»;
  • Анна Делианиди – филолог, преподаватель, специалист по современной литературе. Заместитель директора департамента ключевых партнёрских программ РГБ;
  • Татьяна Матвеева – главный редактор АНО «ИРИ»;
  • Альберт Рябышев – генеральный продюсер компании R-Media;
  • Андрей Смиян – главный креативный продюсер, сценарист 1-2-3 Production.

Напомним, что конкурс «Метод» был объявлен в январе 2023 г. Участие в нём приняли более 10 тыс. россиян. В лонг-лист вошли работы 103 авторов из 28 регионов страны. Одними из самых популярных тем стали комедии, семейные истории, роуд-муви.

Для участников лонг-листа организаторы конкурса провели очный образовательный интенсив, который проходил 17-20 марта в Москве. Конкурсанты прослушали мастер-классы исполнительного директора Фонда кино Фёдора Соснова, телеведущего и киноэксперта Ивана Кудрявцева, писателя и сценариста Александра Цыпкина, кинодраматурга Алексея Сашина, главного продюсера «Амедиа Продакшн» Наталии Клибановой, преподавателя по современной литературе Анны Делианиди и т.д.

Тьюторами выступили: главный редактор компании СТВ Александр Архипов; креативный продюсер Олег Богатов; главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов; продюсер Алексей Сашин; генеральный директор компании Black Box Production Павел Сарычев; креативный продюсер Роман Картушин; президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский и другие.

Отметим, что участники очного интенсива стали первыми членами сценарного комьюнити «Метод», участники которого будут иметь возможность общения с организаторами грантовых конкурсов и питчингов, получать брифы от ведущих компаний, проходить практику на киностудиях.

На этом конкурс «Метод» не заканчивается – до 3 апреля идёт приём заявок на «Метод.Москва» по направлениям «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр», а также историй, популяризирующих образ российской столицы. Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки будут представлены в конце апреля на очном питчинге в перед лидерами рынка.

Организаторы конкурса: АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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