Талантливые дети со всей России получат возможность транслировать свои песни на радио

Конкурс «Детский автор России» (ДАР) пройдет в несколько этапов и закончится 2 июля. Полуфиналы конкурса пройдут в Челябинске и Москве, а финал - в Сочи. Победителя определит звездное жюри: он получит ротации на радио и эфир на телеканале НТВ.

В России объявлен новый конкурс для авторов и исполнителей песен в возрасте от 13 до 19 лет — «Детский автор России». Первый этап конкурса продлится до 31 марта. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса. Основное условие –– ребенок должен быть автором или соавтором произведения.

Конкурсное движение создано в рамках Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, миссия которого — выявление и поддержка молодых талантов в различных сферах искусств.

Конкурс пройдет в несколько этапов: 24 апреля состоится первый очный этап в Челябинске, 12-13 мая — в Москве. Полуфинальный этап конкурса также состоится в Москве, а финалисты по итогам двух очных этапов отправятся на Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина в Сочи, где 2 июля пройдет финал конкурса и состоится телевизионная съемка итогового концерта финалистов, который будет показан на телеканале НТВ. Дополнительно «Детское радио» обеспечит попадание лучших песен конкурса в радиоэфир.

Победителя конкурса определит профессиональное звездное жюри. В финале среди судей — Заслуженный артист РФ, президент Форума Агутина и председатель жюри конкурса песни «ДАР» Леонид Агутин, президент ГПМ «Радио», президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Юрий Костин и советский, грузинский и российский певец, автор песен и композитор Сосо Павлиашвили и другие.

В жюри отборочных туров войдут: музыкальный продюсер Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, музыкальный редактор шоу «Голос», «Голос Дети», «Голос 60+», «Фантастика» Андрей Сергеев, певица, композитор, педагог кафедры эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры, актриса мьюзикла «Мамма Мия» Этери Бериашвили, участник шоу «Голос», «Пять звёзд» и «Победитель» на Первом канале Socrat, певец, шоумен, ведущий YouTube-шоу «МузLoft», актёр телесериала «Универ» Стас Ярушин, артист, музыкант, финалист шоу «Фантастика» на Первом канале, участник шоу «Голос» Ваня Чебанов, автор песен, композитор, аранжировщик, продюсер, певец Андрей Косинский. Членами жюри полуфинала станут руководитель музыкальных редакций радиостанций «Детское Радио», «Авторадио» и «Юмор FM» Олег Сергеенко и генеральный директор музыкального лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина и другие.

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