Стартовал всероссийский проект К.О.Д. для креативных индустрий

Стартовал первый сезон креативной образовательной программы К.О.Д. («Креативный образовательный десант») при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие федерального уровня пройдет в 8 городах России и объединит представителей 16 креативных индустрий со всей страны.

К.О.Д — это первый всероссийский кастинг креативных проектов и образовательная программа для креативных предпринимателей. Проекты победителей конкурса попадут на карту креативных проектов России, где их смогут увидеть потенциальные инвесторы и клиенты. В этом году партнером конкурса стал портал Ярмарка Мастеров - Llivemaster, главная российская платформа и мобильное приложение для покупки и продажи авторских handmade изделий.

Подать заявку на кастинг могут представители 16 креативных индустрий со всей России, в возрасте от 18 до 35 лет. Срок приема заявок: до 20 апреля.

Для участия, необходимо пройти быструю регистрацию на сайте и заполнить анкету. В ней рассказать о себе и своем проекте, указать, на какой стадии он находится на момент подачи заявки. Дополнительно к анкете можно прикрепить презентацию проекта и видео-визитку. Все заявки будут оценены экспертами образовательной программы КОД. По итогам кастинга лучшие проекты будут приглашены к участию в бесплатных очных образовательных интенсивах.

В рамках образовательного этапа проекта К.О.Д участники пройдут обучение по трем направлениям:

Дизайн — на этом треке участники узнают, как разработать оригинальный рыночный продукт.

IT — этот трек поможет сделать проект технологичным и доступным.

Право — даст понимание того, как закрепить результаты креативного труда за его автором и монетизировать разработку. Освоение этих направлений позволит творцам упаковать свои креативные идеи в продукты, востребованные на рынке, адаптировать их под тренды и защищать свое авторство. Очные образовательные интенсивы пройдут с 10 мая по 24 июля 2023 года в 8 городах России: Хабаровске, Перми, Пскове, Туле, Владикавказе, Новосибирске, Екатеринбурге и Севастополе.

«У креативных индустрий обширнейшая география — в каждом регионе нашей страны можно найти сильные и новаторские проекты, уникальные идеи и концепции, креативных предпринимателей. И задача нашего проекта состоит в том, чтобы сделать их видимыми, показать, как включить их в жизнь регионов и страны. Основной путь здесь — обучение, выработка собственного опыта, основанного на практике. Для этого мы пригласили экспертов из креативных индустрий, чтобы они поделились своим опытом и знаниями с участниками. Среди спикеров образовательных интенсивов К.О.Д. в этом году: Теххи Полонская — СЕО маркетингового агентства “Брусника”, Вячеслав Береснев — исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Alrii.ru, Максим Дышлюк - управляющий партнер "Национального центра интеллектуального капитала", Олег Баранник — трекер корпоративных программ Московской Школы Управления “Сколково”, Светлана Завадская — коуч личной эффективности, карьерный коуч, эксперт по обучению и развитию, бизнес-тренер компании “Team Training” и другие», – рассказывает Павел Перегудов, руководитель проекта К.О.Д.

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