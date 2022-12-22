Объявлены победители Первой национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Москве, стали известны победители Первой национальной премии имени Дзиги Вертова. Победителем в номинации «Лучший документальный фильм года» стала картина режиссера Константина Селина «Живой», а приз «Лучший дебют» получил фильм «Небесно-голубой» Анастасии Субботиной. Также в рамках мероприятия были подведены итоги года для российского неигрового кино. Организатором события выступила Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин: «Дзига Вертов — один из главных, признанных во всем мире, брендов отечественной культуры. Его творческое наследие изучают во всех киношколах: от Москвы до Лондона, от Лодзи до Нью-Йорка. Совсем недавно «Человек с киноаппаратом» вновь признан лучшим документальным фильмом всех времён и народов. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Мы надеемся, что Премия имени Вертова поддержит поиски российских кинематографистов в сфере креативной документалистики».

Победителя в номинации «Лучший дебют» представил сценарист, кинорежиссер, продюсер, член Союза кинематографистов Российской Федерации Владимир Головнев. Премию в этой номинации получила картина «Небесно-голубой» режиссера Анастасии Субботиной.

«Лучшим документальным фильмом года» стал «Живой» режиссера Константина Селина. Приз вручил член жюри Премии Владимир Герчиков.

Индустриальные партнеры Премии информационный портал для профессионалов кинобизнеса «ПрофиСинема» и проект, направленный на развитие кинотеатрального проката российского документального кино, СТРАНА.DOC вручили два специальных приза, которые получили фильмы «Монета страны Малави» Алексея Федорченко и «Живой» Константина Селина соответственно. Специальный партнер Премии и куратор приза зрительских симпатий платформа VK Видео предоставила приз для победителя зрительского голосования на странице премии за лучший документальный фильм последних лет из легально доступных на платформе. Им стала картина «Класс» режиссера Светланы Астрецовой.

Номинанты этого года были отобраны жюри из 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов и общественных объединений кинематографистов, в числе которых режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед, историк кино Александр Дерябин и продюсер проекта СТРАНА.DOC Мария Готлиб. Председателем жюри стал член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, президент Клуба неигрового кино Григорий Либергал.

Выдвигали номинантов 26 представителей кинофестивалей, прокатных и вещательных компаний, учебных заведений (киношкол), специализированных СМИ, экспертных советов, общественных объединений кинематографистов. Далее шорт-лист был определен Отборочным (малым) жюри, которое возглавил член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал. В Малом жюри вместе с ним работали известные российские деятели кинематографа: режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед, историк кино Александр Дерябин и продюсер проекта Страна.Doc Мария Готлиб. Определять победителей будет Большое жюри, состоящее из членов Гильдии неигрового кино и телевидения.

Также в ходе церемонии были подведены итоги года для российского неигрового кино. Были представлены статистические данные, ключевые показатели индустрии, такие как совокупный бюджет, количество фильмов, вышедших в прокат, их общий бокс-офис, лидеры проката и лидеры фестивальных показов, законодательные нововведения и другое.

Цель Премии имени Дзиги Вертова – развитие документальных форм киноискусства, презентация новых тенденций и имен в современном неигровом кино. Инициатор ее создания – Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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