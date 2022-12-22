На ВДНХ открываются новогодние ярмарки

23 декабря на открытой площадке гастрономического пространства Restomarket и на площади Промышленности открываются новогодние ярмарки. До 8 января 2023 года здесь можно будет попробовать блюда разных стран и народов. В новогодние каникулы, 2–8 января, на площади Промышленности развернут традиционную русскую ярмарку.

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года новогодняя ярмарка ВДНХ будет работать на открытой площадке гастрономического пространства Restomarket и на площади Промышленности. Любителей русской кухни ждут блины, московская выпечка, удмуртские перепечи, пряники на палочках, пироги. Также, можно будет отведать кавказскую, европейскую кухню, вьетнамские блюда, различные напитки и сладости. Режим работы ярмарки: с понедельник по четверг с 11:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 21:00.

В дни новогодних каникул со 2 по 8 января на площади Промышленности развернут традиционное ярмарочное торжище. Всю неделю гостей Выставки на ярмарку будут завлекать коробейники и уличные артисты, которые разыграют театральные представления и сценки из русских народных сказок. Программа будет начинаться в 12:00 и проходить каждые два часа. А в конце каждого ярмарочного дня, в 18:00, здесь будут показывать диафильмы с известными сказками и персонажами мультфильмов. Озвучивают истории профессиональные актеры.

Темой нового сезона на ВДНХ стала «Та самая зима». Для гостей и жителей Москвы подготовлена насыщенная программа. Подробности на офицальном сайте ВДНХ.

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