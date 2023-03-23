Объявлены победители сценарного конкурса «Метод»

В столичной Российской государственной библиотеке 21 марта 2023 г. состоялся питчинг финалистов Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента), проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ведущие игроки кино, онлайн-платформ, книжной индустрий собрались в одном из исторических зданий в сердце Москвы, чтобы разобрать проекты конкурсантов, прибывших из разных регионов страны. Всего на суд жюри в двух категориях было представлено 25 проектов.

В тройку победителей в категории «Игровое полнометражное и анимационное кино» вошли проекты:

«Аля в облаках» (анимационный, Василина Свиридова, г. Москва). Маленькая алтайская девочка-шаманка Аля отправляется в мир облаков, чтобы с помощью облака Элика и ветра Костика вернуть себе маму.

«Стена» (Фёдор Бабенко, г. Санкт-Петербург). 1990 год. Последняя сборная СССР покоряет самый сложный альпинистский маршрут – южную стену Лхоцзе – первыми в мире. И до сих пор никто не смог повторить легендарное советское восхождение.

«Добыча» (Амит Камбодж, г. Тюмень). История поиска Фарманом Салмановым самого крупного нефтяного месторождения в мире, сделавшее СССР мировой нефтяной державой.

Фаворитами в категории «Игровые и анимационные сериалы» стали:

«Средняя школа выживания» (анимационный, Артур Чернушкин, г. Ростов-на-Дону). Маменькин сынок из 7А пытается выжить в мире, где исчезли все взрослые. Он прячется с остальными детьми от старшеклассников и вражеских банд, пока не сталкивается с когда-то главной хулиганкой школы. Теперь его жизнь – это череда опасных приключений.

«Книга степей. Табун» (Анна Гурина, Михаил Мерзликин, гг. Москва, Абакан). В степях Хакасии черные призраки крадут табун лошадей. Пытаясь его вернуть, трое подростков попадают в параллельный мир духов, где узнают, что мертвецы готовятся захватить их мир.

«Ушкуйники» (Алексей Адамов, г. Москва). Юный купеческий сын Василий в стремлении заслужить одобрение отца попадает в переплёт, теряет все, и теперь ему предстоит выжить и повзрослеть в далеком путешествии, среди русских пиратов XIV века, чтобы быть готовым возглавить новые походы.

С авторами этих проектов, а также некоторых других работ уже начаты переговоры о реализации с крупными продюсерскими компаниями и медиахолдингами. Всего по итогам конкурса экспертами питчинга было объявлено о продюсерской разработке 13 проектов: «Аля в облаках», «Добыча», «Книга степей. Табун», «Стена», «Ушкуйники», «Средняя школа выживания», а также «Время собирать камни» (Урузмаг Засеев, Владикавказ), «Как Гагарин» (Дарья Пономаренко, г. Москва), «Протокол безопасности» (Иван Кульнев, Лилия Янтилина, гг. Петрозаводск, Уфа), «Сонька-золотая голова» (Елена Джейхан, г. Москва), «На хаях», «Бабушка надвое» (Мария Зиновьева, г. Москва), и «Дедовщина» (Руслан Дмитриев, г. Москва, Енакиево (ДНР).

Итоги конкурса подвели его организаторы, партнеры и эксперты.

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, подчеркнул, что в настоящее время у творческих людей появляется всё больше возможностей для самореализации:

«Известно, что самое востребованное в кино – это идея и хороший сценарий. Я убеждён, что участники проекта “Метод” приобрели навыки и компетенции, которые позволят стать успешными и востребованными в нашей стране специалистами. Желаю, чтобы эта школа дала свои плоды в виде хороших релизов и новых имён, которые открываются перед нами в режиме реального времени», – подчеркнул Журавский.



Президент АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова, выступив организатором конкурса «Метод», добавила, что его участники вносят свой вклад в развитие отечественной культуры:

«В наш лонг-лист попали 104 автора, и то, что они попали в эту сотню из более чем 10 тыс. присланных нам работ, уже свидетельствует о победе. Поздравляю вас от имени нашей команды организаторов! Хотелось бы, чтобы ваши проекты понравились режиссёрам и продюсерам, а ваши работы – зрителям », – отметила Шумова.

Андрей Терешок, генеральный директор группы компаний ГМП КИТ:

«Было очень интересно принять участие в питчинге. Всем ребятам желаю успехов – уверен, что каждый участник найдёт своего продюсера, всё у вас сложится – не останавливайтесь, идите вперёд».

Алексей Рязанцев, президент компании «КароПрокат», подчеркнул, что любой проект, дошедший до финала конкурса «Метод», имеет право на существование в виде фильма, и настоящими их судьями являются зрители.

«Здесь присутствуют серьёзные люди, готовые войти в проекты как сопродюсеры, и думаю, конкурсантам надо этим воспользоваться», – отметил Рязанцев.

Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», напомнил, что впервые на питчиге выиграл проект, являющимся результатом симбиоза человека и нейросети: презетация проекта «Аля в облаках» была сделана с помощью искусственного интеллекта. При этом он призвал авторов в своём творчестве не забывать думать об актуальности и новизне.

«Очень хочется вырваться из душных офисов, башен из стекла, окошек с лайками. Хочется вырваться в новые миры, за этим будущее, туда будет идти аудитория», – подчеркнул эксперт.

Татьяна Беличенко, генеральный директор «Агентства талантов Стардаст», выразила благодарность тьюторам и организаторам конкурса.

«Хотела сказать отдельное спасибо тьюторам, понимаю – насколько это непростой труд – подготовить историю для питчинга и сделать так, чтобы жюри, не читая её, поняли, что с ней делать дальше. Очень разнообразные истории по жанрам, и мне это всегда нравится. Надеюсь, что участников конкурса “Метод” ждёт интересная творческая судьба», – подчеркнула Беличенко.

Андрей Смиян, креативный продюсер компании 1-2-3 Production, заявил, что компания ознакомится со всеми работами, вошедшими в лонг-лист.

«Я рад, что у вас есть возможности участвовать в подобных проектах. Когда я начинал, у меня такой возможности не было. Могу сказать честно, что 1-2-3 Production изучит весь лонг-лист. Было несколько фаворитов, но остальные проекты шли вровень. Моё последнее пожелание – всегда доводите свои работы до конца, все ваши сценарии должны быть написаны, иначе они останутся лишь отличной идеей», – подчеркнул Смиян.

Коллегу дополнил Альберт Рябышев, генеральный продюсер компании R-Media.

«Безусловно, надо усердно трудиться – постоянно писать, не бросать это дело. Если у каждого вашего проекта будет хотя бы одна серия в диалогах, то это повышает его шансы на то, чтобы быть реализованным», – подчеркнул Рябышев.



Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российская газета – Неделя», отметила, что многие интересные проекты были бы более заметны, будь они иначе представлены, поэтому выразила предположение, что необходимо переформатировать питчинги сценаристов.

«У сценаристов питчинги должны быть другие. Мне кажется, не надо пересказывать сюжет, а нужно сосредоточиться на презентации героя», – пояснила журналист.

В завершение мероприятия Дмитрий Якунин, генеральный продюсер компании «Мувистарт», выступившей соорганизатором конкурса «Метод», напомнил, что в настоящее время в России из года в год увеличиваются бюджеты на конкурсы, сценаристов, молодых кинематографистов, и это свидетельствует о том, что государству и частным компаниям нужны творческие люди, а проекты, подобные «Методу», призваны помогать в этом.

Напомним, что конкурс «Метод» был объявлен в январе 2023 г. Участие в нём приняли более 10 тыс. россиян. В лонг-лист вошли работы 104 авторов из 28 регионов страны. Одними из самых популярных тем стали комедии, семейные истории, роуд-муви.

Для участников лонг-листа организаторы конкурса провели очный образовательный интенсив, который проходил 17-20 марта в Москве. При этом конкурсанты стали первыми членами сценарного комьюнити «Метод», который даёт возможности общения с организаторами грантовых конкурсов и питчингов, получения брифов от ведущих компаний, прохождения практики на киностудиях и т.д.

На этом конкурс «Метод» не заканчивается – до 3 апреля идёт приём заявок на «Метод.Москва» по направлениям «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр», а также историй, популяризирующих образ российской столицы. Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки будут представлены в конце апреля на очном питчинге в перед лидерами рынка.

Организаторы: АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. АртМосковия выступила информационным партнером сценарного конкурса «Метод».

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