Продлен прием заявок на участие в региональном проекте «Городская лаборатория» и параллельной программе биеннале АРТМОССФЕРА

IV биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА продлила прием заявок от художников, кураторов и критиков на участие в параллельной программе, а также новом региональном проекте «Городская лаборатория» до 2 апреля.

«Городская лаборатория» (Горлаб) – новая региональная инициатива ЦСИ Винзавод в рамках биеннале Артмоссфера по поддержке художников, критиков, кураторов и всех участников художественного процесса. Задача лаборатории – помочь представителям художественного сообщества из разных городов обменяться опытом создания искусства в городском пространстве и по итогу реализовать концепции собственных проектов.

Лаборатория разделена на два этапа: онлайн и офлайн. На первом этапе – онлайн – участники лаборатории пройдут теоретический курс по направлениям уличного искусства: арт-интервенция, концептуальное, процессуальное и партиципаторное искусство, паблик-арт. Обучение проходит в группах под руководством мастера/ментора – практикующего художника. На занятиях можно будет познакомиться с практиками самоорганизации, освоить новые технологии, жанры и медиумы, применяемые в пространстве города.

На втором этапе – оффлайн, экспертный совет Горлаба пригласит 15 наиболее перспективных участников на офлайн-интенсив, которой пройдет с 19 по 23 июня в ЦСИ Винзавод (Москва). В рамках офлайн-интенсива пройдут тематические обсуждения и экскурсии по уличному искусству Москвы, посещения арт-институций, выставок и мастерских художников. Трем финалистам Городской Лаборатории организаторы помогут воплотить их проекты. По итогу работы платформы будет создан Методический сборник, содержащий рекомендации городским структурам по интеграции уличного искусства в общественные пространства.

Участие в «Городской лаборатории» бесплатное. Расходы на участие в офлайн-интенсиве в Москве (транспорт, проживание) покрываются организаторами. Художникам, архитекторам, скульпторам или урбанистам в возрасте от 18 до 45 лет необходимо предоставить портфолио работ и презентацию идеи своего собственного творческого проекта, планируемого к реализации в регионе. Заявки на участие в «Городской лаборатории» принимаются до 2 апреля на сайте Биеннале Артмоссфера.

Сабина Чагина, арт-директор ЦСИ Винзавод и художественный руководитель IV Биеннале уличного искусства Артмоссфера:

– «Городская лаборатория» была создана для поддержки талантливых представителей художественного сообщества, которых, без сомнения, очень много в регионах. Коммьюнити там разрозненно, процент действительно успешных проектов, способствующих росту карьеры художников, не очень высок, в городской среде преобладают заказы со стороны бизнеса. У ЦСИ Винзавод и биеннале Артмоссфера накоплена высокая экспертиза, которой мы хотим делиться. Для нас важно дать представителям уличного коммьюнити возможности для общения и обмена опытом.

Экспертный совет/Менторы «Городской лаборатории»: художник, куратор и теоретик уличного искусства Игорь Поносов, художник, городской исследователь, сооснователь проекта «Партизанинг» Антон Польский (Make), художник и куратор, сооснователь галереи «Электрозавод» Дмитрий Филиппов, художник, мастер мультимедийного интерактивного искусства, сооснователь проекта Electroboutique Аристарх Чернышев. Среди приглашенных спикеров: художник, куратор, создатель журнала о граффити и уличном искусстве Code Red Дмитрий Аске, российских урбанист, блогер Аркадий Гершман, художник Иван Горшков.

Также Биеннале уличного искусства Артмоссфера объявляет о старте приема заявок на участие в параллельной программе. В программу могут войти как столичные, так и региональные проекты, связанные с уличным искусством, паблик-артом и развитием городских пространств, даты проведения которых входят в период работы Биеннале (с 15 мая по 31 июля). Организаторы ждут проекты разных форматов: от проектов новичков до выставок состоявшихся художников, от муралов на городских фасадах до галерейных и институциональных проектов. Заявки на участие в Параллельной программе принимаются также до 2 апреля на сайте проекта.

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