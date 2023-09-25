В Государственном историческом музее представлена масштабная экспозиция «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах», посвященная творчеству легендарного советского фотографа. Проект организован Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО и фондом исторической памяти «Наследники победителей» при поддержке Министерства обороны РФ. Генеральный спонсор проекта — ПАО «Промсвязьбанк». Информационным партнером выставки выступает Информационное телеграфное агентство России «ИТАР-ТАСС».

«Евгений Халдей. Эпоха в кадрах» — самая масштабная и полная ретроспектива фотографа. Мультимедийная экспозиция включает около 400 работ Евгения Халдея разных лет. Среди широко известных кадров впервые будут представлены ранее не публиковавшиеся снимки автора.

Посетители выставки увидят отпечатки с негативов из семейного архива Халдея, которые раскрывают личность фотографа. В мультимедийной части выставочного проекта особое внимание будет уделено творческому методу и авторскому стилю Евгения Халдея. В пространстве Государственного исторического музея элементы дополненной реальности будут совмещены с оригинальными фотографиями, напечатанными самим Евгением Халдеем.

На выставке будут представлены подлинные предметы, принадлежавшие мастеру фотографии: его фототехника, личный дневник, семейные реликвии, служебные документы, бывшие под грифом «секретно». Многие экспонаты будут сопровождены подлинными историческими аудиозаписями, такими как стенограмма Нюрнбергского процесса.

Даты проведения выставки: 26 апреля — 31 мая 2023 г.

Евгений Халдей. Знамя Победы над Рейхстагом, 1945 год. Современный отпечаток. 43,2 х 31,2 см. Архивная пигментная печать. Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер

Евгений Халдей — известнейший отечественный фотограф, хроникер ключевых событий советской эпохи. Фотографии Халдея запечатлели крупнейшие стройки Советского Союза, подъем промышленности и сельского хозяйства, выдающихся деятелей XX века и простых граждан.

В качестве военного корреспондента он прошел с частями Красной армии от Мурманска до Берлина и Порт-Артура. Именно его кадры, такие как «Знамя Победы», «Регулировщица» свидетельствуют всему миру неоспоримый факт победы советского народа, героизм и доблесть наших воинов — освободителей своей Родины и стран Европы.

Фотографии Халдея создали яркий образ советского человека как гражданина нового мира. Его снимки публиковались на передовицах центральных газет и служили для миллионов советских людей образцом и эталоном, на который равнялись.

С его портретов, созданных в традициях оптимистического соцреализма, смотрят увлеченные работой ударники труда — колхозники, строители, инженеры. Жанровые сцены оживают за счет стройной режиссуры кадра, тщательного выбора героев и удачных ракурсов. Заимствованный из классической живописи композиционный подход позволяет передать масштаб и красоту индустриального пейзажа.

До и после войны Халдей много путешествовал по стране, но мировую славу ему принесли именно кадры фронтовой хроники. Шесть тысяч снимков, сделанных в период 1941–1945 годов, вошли в золотой фонд отечественной фотожурналистики: от объявления о нападении Германии на СССР до взятия Берлина. В этот период Халдей раскрылся как фоторепортер, обладающий исключительным даром документальной выразительности. Евгений Халдей снимал сражения под Севастополем, Новороссийском, Керчью; освобождение Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии; знаменитую Потсдамскую конференцию, где обсуждались условия послевоенного мира. Евгений Халдей запечатлел и триумф народа-победителя — Парад Победы в июне 1945 года на Красной площади. На Нюрнбергском процессе фотографии Халдея стали безусловными свидетельствами преступлений Третьего рейха. На фотографиях послевоенного времени — стройки, демонстрации, трудовые подвиги, прилежные школьники, радостные дети, футбольные болельщики, спортсмены и полярники. Халдей показал страну, возвращавшуюся к миру, завоеванному колоссальной ценой.

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