Музей Москвы покажет белокаменную надгробную плиту XVIII века, найденную в Большом Гнездниковском переулке

С 5 мая 2022 года в пространстве выставки «История Москвы для детей и взрослых» экспонирована белокаменная плита XVIII века. Ее обнаружили в конце апреля 2022 года в Большом Гнездниковском переулке во время работ по прокладке инженерных коммуникаций.

Найденная на Большом Гнездниковском переулке плита размером 77x77x20 сантиметров оформлена по контуру барочным картушем с растительным орнаментом. Надпись на ней посвящена памяти девицы Марии Симеоновны Плещеевой, дочери ближнего стольника царя Петра I Семёна Федоровича Плещеева, которая скончалась 6 ноября 1702 года:

«В лето от сотворения мира 7211-е, а от Рождества Христова год 1702-й, ноября 6-го числа, во 2-й четверти 6-го часа ночи, на память святого отца нашего Павла архиепископа Константинопольского исповедника преставилась раба Божия ближнего стольника Симеона Федоровича Плещеева дочь девица Мария Симеоновна от рождения своего на 19-м году».

Закладное надгробие Марии Плещеевой находилось на стене в церкви Святого Николая в Гнездниках. Этот храм впервые упомянут в 1625 году, а в 1930 году был полностью снесен. Вероятно, именно тогда закладная плита Марии оказалась погребена под землей, где и сохранилась до наших дней.

Каменные памятные доски появились в последней трети XVII – начале XVIII века. Они укреплялись вертикально на стенах или столбах внутри или снаружи храмов и располагаясь не только над захоронением, а иногда и поодаль. Даже при отсутствии реального захоронения под сводами храма, такая плита подчеркивала высокое положение поминаемого в ее надписи. Раскрашенные памятные доски органично вписывались во внутренний церковный декор эпохи раннего русского барокко.

После экспонирования в Музее Москвы плита будет передана в фонды музея, а ее изучение продолжат специалисты.

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