Однодневная выставка о композиторе Анатолии Новикове открылась в Музее Победы

В Музее Победы прошла однодневная выставка, посвященная творческому пути композитора Анатолия Новикова и приуроченная к 125-летию мастера. Фотолетопись рассказывает о насыщенной жизни Анатолия Григорьевича — народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата сталинских премий. Анатолий Новиков – автор музыки к одним из самых трогательных и популярных песен о Великой Отечественной войне: «Эх, дороги…» и «Смуглянка». Гости увидели фотографии из семейной коллекции потомков композитора.

Кроме того, в этот день в кинотеатре Музея Победы прошел специальный показ документального фильма «Дороги Анатолия Новикова». Фильм посвящен истории создания его известных песен, опыте работы с поэтами-песенниками, творческими коллективами, включая легендарный Краснознамённый ансамбль имени Александрова. Акцент в ленте сделан на малоизвестных деталях жизненного и творческого пути композитора.

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