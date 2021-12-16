Снимки с эффектом ностальгии – в Галерее классической фотографии откроется выставка фоторабот, снятых на среднеформатную «мыльницу». Автор использовал камеру, повлиявшую на разработку одного из популярнейших приложений для смартфонов.
С 5 января по 20 февраля 2022 года в Галерее классической фотографии пройдёт выставка фотографа Сергея Чубарова «Хольга». В её экспозицию войдёт более 50 фотоснимков, которые автор создал в период с 2009 по 2015 годы. Посетители увидят атмосферные городские и деревенские пейзажи, снятые на цветные и чёрно-белые плёнки аналоговой камерой «Хольга».
«Хольга» — это дешёвая среднеформатная фотокамера, выпускающаяся с начала 80-х годов в Китае. Первоначально она предназначалась для небогатых и непритязательных жителей Поднебесной и Гонконга. Позже пластиковый «фотоаппарат для народа» приобрёл культовый статус и получил популярность у фотографов благодаря «артовому» качеству фотографий.
Камера с мягким фокусом и инстаграмными искажениями в стиле ретро или ломографии позволяет придавать снимкам утончённую эстетику. Может быть, поэтому фотографии, сделанные автором, такие легкие, будто воздушные. Они словно «дышат», при этом каждая из них обладает неповторимым настроением и характером. Эти работы не отражают мир таким, какой он есть, зато делают его сказочным и волшебным.
«От чубаровских картин никаких земных мыслей не возникает. Непостижимое, невозможное чудо. Каждая из трёх тысяч», — писал восторженный поклонник автора.
Многие цветные фотографии Чубарова отсылают к живописным «пейзажам настроения» французского художника XIX века Камиля Коро. Однако в отличие от известного мастера, фотограф стремился получить такое изображение, которое больше напоминало бы графику с её подчеркнутой любовью к форме и плоскости. «Если в кадре нет красоты формы — то, как это вообще назвать кадром? Художественность я понимаю для себя как наличие и осознанное использование формы — нет её, нет и художественной фотографии», — говорил фотограф.
Секрет получения идеального снимка Сергей формулировал так: «Это может быть и «простое» техническое совершенство (резкость, правильный свет и т.д.), и ловкость в построении кадра, и умение передать состояние, и ещё что-то… Я вполне могу представить мутную нерезкую картинку с провалами в тенях, которую при всём этом смогу назвать качественной», — рассказывал в интервью Чубаров.
Сергей Чубаров (1971-2020) — родился и вырос в Тверской области. С 1988 года жил и работал в Зеленограде. Закончил МИЭТ, занимался разработкой электронной техники. Участник многих персональных и коллективных выставок, призёр международных фотографических конкурсов (Epson, Digital photo, Digital Art 2005, Photography Competition 2007), автор четырех фотоальбомов. Член Союза фотохудожников России.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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