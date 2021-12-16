Снимки с эффектом ностальгии – в Галерее классической фотографии откроется выставка фоторабот, снятых на среднеформатную «мыльницу». Автор использовал камеру, повлиявшую на разработку одного из популярнейших приложений для смартфонов.

С 5 января по 20 февраля 2022 года в Галерее классической фотографии пройдёт выставка фотографа Сергея Чубарова «Хольга». В её экспозицию войдёт более 50 фотоснимков, которые автор создал в период с 2009 по 2015 годы. Посетители увидят атмосферные городские и деревенские пейзажи, снятые на цветные и чёрно-белые плёнки аналоговой камерой «Хольга».

«Хольга» — это дешёвая среднеформатная фотокамера, выпускающаяся с начала 80-х годов в Китае. Первоначально она предназначалась для небогатых и непритязательных жителей Поднебесной и Гонконга. Позже пластиковый «фотоаппарат для народа» приобрёл культовый статус и получил популярность у фотографов благодаря «артовому» качеству фотографий.

Камера с мягким фокусом и инстаграмными искажениями в стиле ретро или ломографии позволяет придавать снимкам утончённую эстетику. Может быть, поэтому фотографии, сделанные автором, такие легкие, будто воздушные. Они словно «дышат», при этом каждая из них обладает неповторимым настроением и характером. Эти работы не отражают мир таким, какой он есть, зато делают его сказочным и волшебным.

«От чубаровских картин никаких земных мыслей не возникает. Непостижимое, невозможное чудо. Каждая из трёх тысяч», — писал восторженный поклонник автора.

Многие цветные фотографии Чубарова отсылают к живописным «пейзажам настроения» французского художника XIX века Камиля Коро. Однако в отличие от известного мастера, фотограф стремился получить такое изображение, которое больше напоминало бы графику с её подчеркнутой любовью к форме и плоскости. «Если в кадре нет красоты формы — то, как это вообще назвать кадром? Художественность я понимаю для себя как наличие и осознанное использование формы — нет её, нет и художественной фотографии», — говорил фотограф.

Секрет получения идеального снимка Сергей формулировал так: «Это может быть и «простое» техническое совершенство (резкость, правильный свет и т.д.), и ловкость в построении кадра, и умение передать состояние, и ещё что-то… Я вполне могу представить мутную нерезкую картинку с провалами в тенях, которую при всём этом смогу назвать качественной», — рассказывал в интервью Чубаров.

Сергей Чубаров (1971-2020) — родился и вырос в Тверской области. С 1988 года жил и работал в Зеленограде. Закончил МИЭТ, занимался разработкой электронной техники. Участник многих персональных и коллективных выставок, призёр международных фотографических конкурсов (Epson, Digital photo, Digital Art 2005, Photography Competition 2007), автор четырех фотоальбомов. Член Союза фотохудожников России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.