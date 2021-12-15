Масштабный проект New Nature будет впервые представлен в Москве на территории всего центра современного искусства Винзавод

Центр современного искусства Винзавод, галерея Триумф и центральный выставочный зал Манеж (Санкт-Петербург) представляют московскую версию выставки New Nature — масштабного проекта от арт-дуэта Recycle Group, премьера которого прошла летом в Санкт-Петербурге. В центре внимания художников — стремление человечества увековечить себя в виртуальном мире и трансформация привычных моделей коммуникации и восприятия окружающего мира в эпоху искусственного интеллекта.

Новая итерация и первая ретроспектива знаменитого дуэта продолжает исследование взаимодействия человека и машины и трансформации личности под влиянием современных технологий, но предлагает новую драматургию экспозиционного пространства. Она иллюстрирует эволюцию художественной деятельности Recycle Group и эстетического восприятия зрителя, которое формируется в такт с социокультурным и технологическим развитием.

Экспозицию дополнят объекты и инсталляции, которые не были представлены в петербургской версии проекта.

В новой версии New Nature работы Recycle Group будут рассеяны по территории Винзавода. А интерактивные объекты и динамические инсталляции превратят зрителей в участников виртуального и технологического перформанса. Сравнивая себя с метрономами и разворачивая свой проект в трех измерениях — материальном, духовном и виртуальном, — Recycle Group стремятся предвидеть и предугадать идеи, которые лягут в основу искусства будущего.

Recycle Group — арт-дуэт Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. Группа входит в топ-10 рейтинга молодых художников России. Лауреаты премии Кандинского, авторы более чем 20 персональных проектов и участники более чем 50 выставок по всему миру в самых престижных музеях и биеннале.

Это не первая выставка коллектива в центре современного искусства Винзавод. В 2017 года они представили здесь проект Template of Life о чувствах компьютера, отключенного от сети, а до этого многократно принимали участие в коллективных выставках.

«В своих проектах Recycle Group исследуют последствия и перспективы диффузии материального и цифрового миров, а также новые виртуальные формы искусства и человеческого сознания. Кажется, еще совсем недавно человек разделял для себя материальное и цифровое измерения, но сегодня перед нами даже не встает вопрос об этом — мы уже существуем в условиях смешанной реальности, не разделяя свою жизнь на реальную и виртуальную. Совершая ежедневное обновление и дополнение своего цифрового аватара, человек неосознанно вступает на путь создания своей виртуальной копии. Способна ли она, в отличие от физического тела, достичь цифрового бессмертия?», – рассказывает куратор проекта Полина Могилина.

Ultima Longe

Базальтовые скалы

Замкнутые системы

Клуатар

Контейнер. Медитация

Лес истекших ссылок

Летящий камень по оси Y

Нет источника

Нулевой остров

Нулевой слой

Присутствие

Сад расходящихся камней

Саркофаг

Чаша

Шаблон человека

Фото – Ирина КОЛПАЧНИКОВА

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