«Оазис души: Новая искренность»: российские художники представили работы на международной выставке в Дубае

8 сентября, в британской галерее Masterpiece Fine Art в комплексе Wafi City в Дубае открылась международная выставка, посвящённая философскому течению в искусстве «новая искренность». В экспозиции приняли участие более 6 художников из России.

Движение «новая искренность» (англ. New Sincerity) возникло в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века как ответ на постмодернистскую иронию и сарказм. Популярность направление приобрело благодаря американскому писателю Дэвиду Фостеру Уоллесу (англ. David Foster Wallace), автору знаменитого романа «Бесконечная шутка». Еще в 1993 году он предсказывал появление нового поколения творцов, которые откажутся от постмодернистских концептуальных игр в пользу серьёзности и эмпатичности. Сегодня мы наблюдаем этот переход не только в изобразительном искусстве, но и в музыке, кино и сериалах.

В выставке, посвящённой исследованию разных аспектов «новой искренности», приняли участие более десяти художников из разных стран, в том числе Великобритании, ОАЭ, Армении и России. В экспозиции представлены как живописные работы, так и фотография. Среди наиболее известных имён: Ной Баркер (Noj Barker) – британский художник, создатель иммерсивного направления в абстракционизме; армянский концептуалист Андрей Восканян (Houdruk), сочетающий глубокую эмоциональность с сюрреалистической интонацией, и Татьяна Файдыш, чьи работы хранятся в собраниях Русского музея, Московском музее современного искусства (ММСИ), музее Зиммерли в США и других государственных и частных галереях в России и за рубежом.

Кураторами выставки выступили признанные эксперты в области современного искусства – директор Masterpiece Fine Art Алекс Каузенс, галерист Александра Тиморина, а также основатель коммуникационного агентства Orange PR Agency Мария Кузнецова.

Цель проекта – ответить на вопрос, а что же такое новая искренность и почему именно сегодня так велика потребность в этом направлении.

Участники экспозиции отвечают на этот вопрос разными способами. Так, например, Сергей Маркофкен (Sergey Markofken) для создания живописных полотен использует метод spin art (разбрызгивание краски на холсте с помощью вращающихся и раскачивающихся предметов — маятников, спиннеров и т.д.). Сергей — один из немногих российских художников, работающих в этой технике. Символично, что открытие выставки в Дубае совпало с началом работы его персональной студии во дворце Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге Markofken Art Gallery. Мультиформатное арт-пространство объединило в себе мастерскую, экспозицию работ современных художников, арт-бар и площадку для проведения шоу-перфомансов в стиле spin art. В сентябре в студии состоится презентация выставочного проекта Сергея “Большинства не существует”.

Екатерина Алексеева (Katya Warm), чьё творчество наследует целому ряду традиций — от Анри Матисса и Марка Шагала до Дэмьена Херста и Славы Полунина — сочетает философский подход с иронией. Её работы поднимают темы уязвимости, психологического здоровья, коллективной памяти и отличаются яркостью, свежестью, любовью к зрителю.

Алёна Вавилина (Alena Vavilina), работающая сразу в нескольких форматах — от скульптуры до абстрактной живописи — исследует тему современного минимализма. Её произведения стирают границы между жанрами, эпохами и пространством.

Ещё одно российское имя на выставке принадлежит Татьяне Файдыш (Tatyana Faidysh), мастеру с сорокалетним стажем, участнице многочисленных российских и международных выставок. Татьяна относится к поколению «восьмидесятников» — художников, вышедших на художественную сцену накануне общественно-политического перелома в России. Из-за того, что многие представители этой генерации затерялись в пучине арт-процессов конца XX века, их часто называют «умолкшим поколением». В отличие от большинства коллег, Татьяна сумела не только остаться на плаву и продолжить художественные поиски, но и сохранить верность абстрактной живописи, трактуя её как своего рода первоискусство.

Андрей Восканян (Houdruk), связавший воедино классическую живопись и арабскую каллиграфию, передает настроение с помощью движения линий, наполненных невероятной точностью, силой и деликатностью. Художник родом из Армении, впервые дебютировавший в ОАЭ, стал явным фаворитом выставки. «Автор переводит сложный комплекс переживаний и ощущений на язык визуальных образов, — замечает искусствовед и арт-критик Александра Коншакова. — Его лучшие произведения сочетают в себе высокий профессионализм и творческую свободу».

«Я вижу глубокий символизм в том, что посвящённая «новой искренности» выставка проходит именно в Дубае. Этот потрясающий город приветствует будущее, прогресс и новые технологии, сохраняя при этом истинное уважение к традициям. Творчество для меня — прежде всего, проявление любви к людям и жизни, которую я стремлюсь передать с помощью искусства. Язык искусства замысловат, сложен и на фоне повседневной жизни кажется странным, однако иногда именно неоднозначные, витиеватые пути приводят к желаемому», — комментирует Екатерина Алексеева (Katya Warm).

Кураторы экспозиции приглашают зрителя задуматься о вечных ценностях, которые несёт в себе понятие «новой искренности», заполнить образовавшуюся пустоту, вернуться к «принципам однозначности» и поиску ответов на главные вопросы.

Выставка завершит работу 5 октября 2022 года.

Адрес галереи: Masterpiece Art Gallery, Wafi City, Дубай, Объединённые Арабские Эмираты.

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