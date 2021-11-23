Okko и «Рамблер» покажут прямую трансляцию юбилейного концерта фонда «Подари жизнь»

26 ноября 2021 года, в честь своего 15-летия, фонд «Подари жизнь» проведет благотворительный концерт «Не смотри назад» в театре «Современник». Прямая трансляция концерта с участием The Hatters, MANIZHA, Tesla Boy, «ДДТ», Дианы Арбениной и других артистов будет доступна в мультимедийном сервисе Okko и на портале «Рамблер», входящих в экосистему Сбера. Во время трансляции каждый зритель сможет пожертвовать любую сумму на лечение подопечных фонда.

26 ноября 2021 года благотворительному фонду помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями «Подари жизнь» исполняется 15 лет. За время работы фонда помощь получили более 73 000 детей. Фонд продолжает работать над тем, чтобы каждый ребенок с онкологическим или тяжелым гематологическим заболеванием получил самую современную и эффективную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку, вовремя.

В честь своего 15-летия фонд «Подари жизнь» устраивает благотворительный концерт «Не смотри назад» для своих благотворителей в театре «Современник». Именно здесь в 2005 году Чулпан Хаматова и Дина Корзун провели первый благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на аппарат по облучению крови для Российской детской клинической больницы. А спустя год актрисы учредили фонд «Подари жизнь», который стал заниматься системной помощью в сфере детской онкологии.

Участники концерта: Синекдоха Монток, Рушана, группа Сироткин, Муся Тотибадзе, The Hatters, Сёстры, группа RINAL, MANIZHA, группа Tesla Boy, Диана Арбенина, Юрий Шевчук и группа «ДДТ». Режиссером концерта выступит хореограф Владимир Варнава.

Прямая трансляция концерта «Не смотри назад» из театра «Современник» состоится 26 ноября в 20:00 в мультимедийном сервисе Okko и на портале «Рамблер». Во время трансляции каждый зритель сможет отправить любое пожертвование на лечение подопечных фонда.

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