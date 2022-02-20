Саунд продюсер Славы Мерлоу Felix Kotlo выпустил свой собственный трек «Гугл-переводчик»

Исполнитель и музыкальный продюсер Славы Мерлоу и Николая баскова Felix Kotlo выпустил собственный трек «Гугл-переводчик». У молодого певца и музыкального продюсера вышел новый сингл «Гугл-переводчик». Трек получился ярким и необычным и его уже можно послушать на всех площадках.

Тема песни «Гугл-переводчик» знакома многим, кто когда-то сталкивался с непониманием в глазах своих половин. В новом треке Феликс признаётся своему условному предмету воздыхания, что давно перестал понимать ее слова. Видимо, языки на которых говорят молодые люди оказались настолько разными, что певец решил сдаться и уйти.

Молодой артист известен как опытный музыкальный продюсер, который успел поработать с такими популярными и яркими исполнителями в России и СНГ как Slava Marlow, Morgenshtern, HammAli Navai, SQWOZ BAB, Lizer , а также делал проекты для таких крупных площадок как ВТБ, Яндекс, Remy Martin и ТНТ Premiere. А также по участию в проекте «Голос».

В 2021 году исполнитель выпустил первый альбом «Персонаж». Именно тогда он начал писать авторские лиричные треки и похоже всерьез задумался о карьере исполнителя. Его песен непохожи друг на друга, ровно как и проекты, которые он ведёт как музыкальный продюсер.

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