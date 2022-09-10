Okko покажет документальный цикл о Москве с Викторией Исаковой

С 10 сентября в Okko стартует 10-серийный документально-художественный проект о Москве «Выход в город», ведущей которого стала актриса Виктория Исакова. Зрителей ждет знакомство как с уже хорошо известными, так и с незнакомыми чертами российской столицы. Эксклюзивный проект создан Okko в партнерстве с Комитетом по туризму города Москвы. Информационными партнерами «Выхода в город» выступят туристический портал Discover Moscow, издания Афиша Daily и The Symbol.

Премьера проекта приурочена к 875-летнему юбилею российской столицы и Дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября. Первые две серии выйдут 10 сентября и далее будут появляться в онлайн-кинотеатре каждую неделю.

Каждый выпуск «Выхода в город» посвящен определенной теме. Историями о Москве киношной и гастрономической, неизвестной и спортивной, музыкальной и покоряемой поделятся ее известные жители и те, кто когда-то в нее переехал. О своих самых любимых местах в столице расскажут актрисы Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Нино Нинидзе, актеры Максим Виторган, Евгений Стычкин и Павел Деревянко, писатель и сценарист Александр Цыпкин, известный саксофонист Игорь Бутман, музыканты Михаил и Иван Засидкевич (группа Dabro), Андрей Лысиков (Дельфин) и Ваня Дмитриенко, рестораторы Уиллиам Ламберти, Владимир Мухин, Сергей и Иван Березуцкие, герой России, космонавт Антон Шкаплеров и многие другие.

По мере выхода новых эпизодов документального цикла «Выход в город» на туристическом сервисе RUSSPASS появятся специальные подборки, посвященные каждой из серий. Пользователи смогут посмотреть, какие точки маршрута упоминались в каждом из выпусков, узнать, что осталось за кадром и как происходил съемочный процесс.

Туристический онлайн-гид по Москве Discover Moscow подготовит тематические маршруты, благодаря которым посетители портала смогут самостоятельно спланировать прогулку, пройти по следам героев фильмов, а также узнать о самых ярких и интересных мероприятиях столицы, приуроченных ко Дню рождения Москвы, в специальной рубрике #Москва875.

«Москва не спит и не стоит на месте. Ее изучаешь и открываешь каждый день что-то новое. Я люблю этот город, люблю людей, которые здесь живут, меняют его, развивают, наполняют энергией и новыми смыслами. Надеюсь, вместе со мной и героями проекта «Выход в город» каждый зритель увидит ту жизнь Москвы, которая станет для него открытием», – Виктория Исакова, актриса, ведущая проекта «Выход в город».

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