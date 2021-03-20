Okko покажет коллекцию концертов к юбилею оркестра «Русская филармония»

20 мар­та 2021 года муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko пред­ста­вит кол­лек­цию кон­цер­тов оркест­ра «Рус­ская филар­мо­ния». В под­бор­ку, посвя­щен­ную 20-лет­не­му юби­лею оркест­ра, вой­дет 16 кон­церт­ных запи­сей зна­ме­ни­то­го коллектива.

Сим­фо­ни­че­ский оркестр Моск­вы «Рус­ская филар­мо­ния» – пер­вый и един­ствен­ный боль­шой сим­фо­ни­че­ский оркестр за всю мно­го­ве­ко­вую исто­рию сто­ли­цы. На сего­дняш­ний день это один из наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных оркест­ров Рос­сии и един­ствен­ный муль­ти­жан­ро­вый оркестр, кото­рый про­фес­си­о­наль­но испол­ня­ет музы­ку раз­лич­ных сти­лей. В репер­ту­а­ре кол­лек­ти­ва – мас­штаб­ные инно­ва­ци­он­ные и совре­мен­ные кон­церт­ные про­ек­ты от клас­си­ки до рока.

Зри­те­ли Okko полу­чат доступ к ряду наи­бо­лее успеш­ных про­грамм оркест­ра «Рус­ская филар­мо­ния»: леген­дар­ной кан­та­те К. Орфа «Кар­ми­на Бура­на» с круп­но­мас­штаб­ны­ми дина­ми­че­ски­ми видео­про­ек­ци­я­ми поло­тен Бот­ти­чел­ли, Мике­лан­дже­ло, Рафа­э­ля, Бос­ха и Брей­ге­ля; «ABBA Gold Hits»; «Queen Best Hits»; «Золо­тые хиты Сан-Ремо»; «Вре­ме­на года. Виваль­ди и Пьяц­цол­ла»; «Н. Рим­ский-Кор­са­ков. Сим­фо­ни­че­ская сюи­та «Шехе­ра­за­да»; «Посвя­ще­ние Май­к­лу Джек­со­ну и Уит­ни Хью­стон»; «Золо­тые хиты рока», «Уит­ни Хью­стон. «Я буду любить тебя все­гда» и «Посвя­ще­ние Мусли­му Маго­ма­е­ву «Нет пес­ни без тебя».

В кол­лек­ции сер­ви­са будут пред­став­ле­ны кон­церт­ные программы:

«Музы­каль­ная рево­лю­ция»: посвя­ще­ние твор­че­ству зна­ме­ни­тых швед­ских групп и испол­ни­те­лей: Ace of Base, Roxette, Europe, Secret Service, Army of Lovers, E‑Type, Yaki-Da и ABBA;

«Клас­си­ка Энер­джи»: бес­смерт­ные шедев­ры клас­си­че­ской музы­ки в раз­лич­ных совре­мен­ных сти­лях: рок, лати­на, джаз, дис­ко, крос­со­вер и элек­трон­ная музыка;

«Вели­кие Бри­тан­цы»: ком­по­зи­ции коро­лей бри­тан­ской рок и поп-музы­ки с объ­ем­ным зву­ча­ни­ем боль­шо­го сим­фо­ни­че­ско­го оркестра;

«Be my love»: самые роман­тич­ные хиты и дуэ­ты из репер­ту­а­ра Хулио Игле­си­а­са и Дай­а­ны Росс, Андреа Бочел­ли и Селин Дион, Лай­зы Минел­ли, Шар­ля Азна­ву­ра, Бар­ба­ры Стрей­занд, Мирей Матье, Кри­сти­ны Аги­ле­ры, Энри­ке Игле­си­а­са и дру­гих звезд в испол­не­нии солист­ки Госу­дар­ствен­но­го ака­де­ми­че­ско­го Боль­шо­го теат­ра Рос­сии Дарьи Зыко­вой и соли­ста Лейп­циг­ско­го опер­но­го теат­ра Сер­гея Писарева;

«Barcelona»: к 30-летию выхо­да аль­бо­ма «Barcelona» оркестр «Рус­ская филар­мо­ния» вопло­тил в жизнь идею Фред­ди Мер­кью­ри испол­нить все пес­ни аль­бо­ма с сим­фо­ни­че­ским оркест­ром. Соли­сты – швед­ские рок-пев­цы и опер­ная при­ма Боль­шо­го театра;

«Безум­ные тан­цы с Фабио Мастран­дже­ло»: мно­го­об­ра­зие музы­каль­ных сти­лей, объ­еди­нен­ных сти­хий тан­ца. В кон­цер­те при­ни­ма­ют уча­стие звез­да миро­вой опер­ной сце­ны Веро­ни­ка Джи­о­е­ва, участ­ни­ки про­ек­та «Тан­цы со звез­да­ми», при­зе­ры чем­пи­о­на­та мира по лати­но­аме­ри­кан­ской и евро­пей­ской про­грам­мам Инна Свеч­ни­ко­ва, Мария Смоль­ни­ко­ва и Нико­лай Пан­тю­хин и другие.

Кол­лек­ция оркест­ра «Рус­ская филар­мо­ния» будет доступ­на в под­пис­ке «Опти­мум» и «Пре­ми­ум» в при­ло­же­ни­ях муль­ти­ме­дий­но­го сер­ви­са Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сай­те okko.tv с 20 марта.

Ранее в биб­лио­те­ке Okko был экс­клю­зив­но пред­став­лен кон­церт «Вол­шеб­ная музы­ка Disney» и его кара­оке-вер­сия с пес­ня­ми из мульт­филь­мов «Холод­ное серд­це», «Золуш­ка», «Король Лев», «Кра­са­ви­ца и чудо­ви­ще» и дру­ги­ми в сопро­вож­де­нии сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра «Рус­ская филар­мо­ния» под управ­ле­ни­ем Фабио Мастранджело.

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