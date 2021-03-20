Подмосковные театры в рамках Всемирного дня театра представят девять премьерных спектаклей

За 2020‑й год в Под­мос­ко­вье пред­ста­ви­ли 100 пре­мьер в госу­дар­ствен­ных и муни­ци­паль­ных теат­рах. Бла­го­да­ря феде­раль­но­му про­ек­ту «Куль­ту­ра малой Роди­ны» теат­ры обно­ви­ли обо­ру­до­ва­ние, уста­но­ви­ли новые крес­ла, а самое глав­ное – пред­ста­ви­ли новые спек­так­ли, кото­рые вошли в их посто­ян­ный репер­ту­ар. «Дядя Ваня» в Мос­ков­ском Губерн­ском теат­ре стал собы­ти­ем всей теат­раль­ной Моск­вы, а «Питер Пэн» Мос­ков­ско­го област­но­го ТЮЗа – побе­ди­те­лем пре­мии зри­тель­ских сим­па­тий «Звез­да театрала».

В рам­ках Все­мир­но­го дня теат­ра все 27 теат­ров Мос­ков­ской обла­сти – и госу­дар­ствен­ные, и муни­ци­паль­ные – про­ве­дут серию меро­при­я­тий. Зри­те­лей ждут спек­так­ли, экс­кур­сии, кон­кур­сы, кон­цер­ты, твор­че­ские встре­чи и мно­гое другое.

«Все­мир­ный день теат­ра – интер­на­ци­о­наль­ный про­фес­си­о­наль­ный празд­ник всех работ­ни­ков теат­ра, отме­ча­е­мый по всей пла­не­те еже­год­но 27 мар­та, – ска­за­ла министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Хар­ла­мо­ва. – За таким емким сло­вом «театр» сто­ит колос­саль­ный труд талант­ли­вых людей, влюб­лен­ных в свою про­фес­сию. Я поздрав­ляю с празд­ни­ком все наши уни­каль­ные кол­лек­ти­вы, всех, кто при­ча­стен. Вам было слож­но в этом году, но, несмот­ря на обсто­я­тель­ства, вы ста­ви­те новые спек­так­ли, дае­те пре­мье­ры, побеж­да­е­те в теат­раль­ных премиях.

День теат­ра – не толь­ко празд­ник про­фес­си­о­на­лов, это так­же наш празд­ник – празд­ник мил­ли­о­нов нерав­но­душ­ных зри­те­лей. Желаю вам креп­ко­го здо­ро­вья, сил, твор­че­ских побед, пол­ные залы и нескон­ча­е­мых аплодисментов».

В Мос­ков­ском Губерн­ском теат­ре вече­ром 27 мар­та по окон­ча­нии спек­так­ля «Весе­лый сол­дат» будет про­ве­де­на экс­кур­сия, во вре­мя кото­рой ее участ­ни­ки полу­чат воз­мож­ность под­нять­ся на сце­ну и ока­зать­ся в деко­ра­ци­ях спек­так­ля, загля­нуть в гости к осве­ти­те­лям, рек­ви­зи­то­рам, костю­ме­рам, гримерам.

Мос­ков­ский област­ной театр юно­го зри­те­ля на сцене ака­де­ми­че­ско­го теат­ра име­ни Е. Вах­тан­го­ва 25 мар­та пока­жет спек­такль «Про мою маму и про меня», а 26 мар­та – «Пять вечеров».

Мос­ков­ский област­ной театр кукол 27 мар­та на сво­ем кана­ле в YouTube про­ве­дет онлайн-транс­ля­цию «Театр-путе­ше­ствие», а Мос­ков­ский област­ной театр дра­мы и коме­дии пред­ста­вит пре­мье­ру спек­так­ля «Игра люб­ви и слу­чая». 30 мар­та Мос­ков­ский област­ной ака­де­ми­че­ский театр бале­та «Рус­ский балет» при­гла­сит на спек­такль «Семь красавиц».

Восемь пре­мьер ждут зри­те­лей в муни­ци­паль­ных театрах.

Музы­каль­ный театр юно­го акте­ра «Орфей» (г.о. Бала­ши­ха) 26 мар­та пред­ста­вит музы­каль­ное ревю «Ста­рые пес­ни о главном».

27 мар­та театр «Кук­лы и люди» (г.о. Лоб­ня) – спек­такль «Стра­на Г.-Х. Андер­се­на», Театр юно­го зри­те­ля (г.о. Коро­лёв) – спек­такль «Малень­кий лорд Фаунт­ле­рой», Мыти­щин­ский театр кукол «Огни­во» (г.о. Мыти­щи) – спек­такль «Мафи­о­зи», Сер­ги­е­во-Посад­ский дра­ма­ти­че­ский театр-сту­дия «Теат­раль­ный ков­чег» (Сер­ги­е­во-Посад­ский г.о.) – спек­такль «Пре­ступ­ле­ние и нака­за­ние», Сер­пу­хов­ский музы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский театр (г.о. Сер­пу­хов) – спек­такль «Наслед­ни­ки Рабур­де­на», Чехов­ский город­ской театр (г.о. Чехов) – спек­такль «Два клёна».

28 мар­та Театр юно­го зри­те­ля (г.о. Коро­лёв) при­гла­сит на пре­мье­ру воде­ви­ля «Так не бывает».

Два меро­при­я­тия 27 мар­та запла­ни­ро­ва­ны в Теат­ре кукол «Раду­га» (г.о. Любер­цы): в режи­ме онлайн будет пред­став­ле­на про­грам­ма «Теат­раль­ные сек­ре­ты», в режи­ме офлайн – про­грам­ма «Зна­ком­ство с театром».

Дмит­ров­ский дра­ма­ти­че­ский театр «Боль­шое гнез­до» (г.о. Дмит­ров) 26 мар­та про­ве­дет теат­ра­ли­зо­ван­ный кон­церт «Нелиш­ний биле­тик», Экс­пе­ри­мен­таль­ный музы­каль­но-дра­ма­ти­че­ский театр (г.о. Жуков­ский) 27 мар­та при­гла­сит на кон­церт­ную про­грам­му «День теат­ра», а Подоль­ский дра­ма­ти­че­ский театр (г.о. Подольск) 28 мар­та – на твор­че­ский вечер «Ни сло­ва о теат­ре, но всё же…».

Спек­так­ли будут про­хо­дить при соблю­де­нии мер без­опас­но­сти и при 75-про­цент­ной запол­ня­е­мо­сти залов.

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