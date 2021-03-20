Подмосковные театры в рамках Всемирного дня театра представят девять премьерных спектаклей

За 2020‑й год в Подмосковье представили 100 премьер в государственных и муниципальных театрах. Благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» театры обновили оборудование, установили новые кресла, а самое главное – представили новые спектакли, которые вошли в их постоянный репертуар. «Дядя Ваня» в Московском Губернском театре стал событием всей театральной Москвы, а «Питер Пэн» Московского областного ТЮЗа – победителем премии зрительских симпатий «Звезда театрала».
В рамках Всемирного дня театра все 27 театров Московской области – и государственные, и муниципальные – проведут серию мероприятий. Зрителей ждут спектакли, экскурсии, конкурсы, концерты, творческие встречи и многое другое.
«Всемирный день театра – интернациональный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – За таким емким словом «театр» стоит колоссальный труд талантливых людей, влюбленных в свою профессию. Я поздравляю с праздником все наши уникальные коллективы, всех, кто причастен. Вам было сложно в этом году, но, несмотря на обстоятельства, вы ставите новые спектакли, даете премьеры, побеждаете в театральных премиях.
День театра – не только праздник профессионалов, это также наш праздник – праздник миллионов неравнодушных зрителей. Желаю вам крепкого здоровья, сил, творческих побед, полные залы и нескончаемых аплодисментов».
В Московском Губернском театре вечером 27 марта по окончании спектакля «Веселый солдат» будет проведена экскурсия, во время которой ее участники получат возможность подняться на сцену и оказаться в декорациях спектакля, заглянуть в гости к осветителям, реквизиторам, костюмерам, гримерам.
Московский областной театр юного зрителя на сцене академического театра имени Е. Вахтангова 25 марта покажет спектакль «Про мою маму и про меня», а 26 марта – «Пять вечеров».
Московский областной театр кукол 27 марта на своем канале в YouTube проведет онлайн-трансляцию «Театр-путешествие», а Московский областной театр драмы и комедии представит премьеру спектакля «Игра любви и случая». 30 марта Московский областной академический театр балета «Русский балет» пригласит на спектакль «Семь красавиц».
Восемь премьер ждут зрителей в муниципальных театрах.
Музыкальный театр юного актера «Орфей» (г.о. Балашиха) 26 марта представит музыкальное ревю «Старые песни о главном».
27 марта театр «Куклы и люди» (г.о. Лобня) – спектакль «Страна Г.-Х. Андерсена», Театр юного зрителя (г.о. Королёв) – спектакль «Маленький лорд Фаунтлерой», Мытищинский театр кукол «Огниво» (г.о. Мытищи) – спектакль «Мафиози», Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» (Сергиево-Посадский г.о.) – спектакль «Преступление и наказание», Серпуховский музыкально-драматический театр (г.о. Серпухов) – спектакль «Наследники Рабурдена», Чеховский городской театр (г.о. Чехов) – спектакль «Два клёна».
28 марта Театр юного зрителя (г.о. Королёв) пригласит на премьеру водевиля «Так не бывает».
Два мероприятия 27 марта запланированы в Театре кукол «Радуга» (г.о. Люберцы): в режиме онлайн будет представлена программа «Театральные секреты», в режиме офлайн – программа «Знакомство с театром».
Дмитровский драматический театр «Большое гнездо» (г.о. Дмитров) 26 марта проведет театрализованный концерт «Нелишний билетик», Экспериментальный музыкально-драматический театр (г.о. Жуковский) 27 марта пригласит на концертную программу «День театра», а Подольский драматический театр (г.о. Подольск) 28 марта – на творческий вечер «Ни слова о театре, но всё же…».
Спектакли будут проходить при соблюдении мер безопасности и при 75-процентной заполняемости залов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.