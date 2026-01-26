Около 2 тысяч человек посетили Музей Победы в День студента

Почти 2 тысячи человек посетили Музей Победы и его филиалы 25 января, среди них — сотни студентов. В День российского студенчества музей на Поклонной горе подготовил большую праздничную программу, а вход на культурную площадку был бесплатным для учащихся вузов.

«Музей организовал для молодежи специальную программу — бесплатные экскурсии и интеллектуальный квиз, а также яркий бал-концерт», — отметили в Музее Победы.

В величественном Зале Полководцев музея на Поклонной горе прошел бал-спектакль по мотивам романа «Война и мир». Постановку «Времена не выбирают», созданную молодежным театром, представили более 100 учащихся институтов и школ. Декорации, исторические костюмы и музыка погрузили зрителей в атмосферу вечной классики. На сцене ожили герои великого романа-эпопеи Льва Толстого. Художественные и танцевальные номера сменялись драматическими сценами и эмоциональными монологами молодых артистов.

Специально для студентов в этот день провели бесплатные экскурсии. Молодые люди стали участниками экскурсий по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Гиды Музея Победы рассказали о героизме молодогвардейцев и подольских курсантов, о том, как в годы войны студенты вступали в народное ополчение и пожарную самооборону, о подвигах героев войны, ушедших на фронт со студенческой скамьи.

Кроме того, любители интеллектуальных игр смогли проверить свои знания в рамках «КВИЗстории», посвященной Дню студента. Команды соревновались в знании истории праздника, смекалке и эрудиции, а победители квиза получили специальные призы от Музея Победы.

Праздничные программы в этот день подготовили также филиалы Музея Победы — Красногорский, Музей Г.К. Жукова в Калужской области, а также Музей «Г.О.Р.А.». Для молодежи были организованы соревнования на свежем воздухе, экскурсии и интеллектуальные игры.