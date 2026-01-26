Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваОколо 2 тысяч человек посетили Музей Победы в День студента

Около 2 тысяч человек посетили Музей Победы в День студента

T1
By T1
46
бал в музее победы день студента
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Почти 2 тысячи человек посетили Музей Победы и его филиалы 25 января, среди них — сотни студентов. В День российского студенчества музей на Поклонной горе подготовил большую праздничную программу, а вход на культурную площадку был бесплатным для учащихся вузов.

«Музей организовал для молодежи специальную программу — бесплатные экскурсии и интеллектуальный квиз, а также яркий бал-концерт», — отметили в Музее Победы.

В величественном Зале Полководцев музея на Поклонной горе прошел бал-спектакль по мотивам романа «Война и мир». Постановку «Времена не выбирают», созданную молодежным театром, представили более 100 учащихся институтов и школ. Декорации, исторические костюмы и музыка погрузили зрителей в атмосферу вечной классики. На сцене ожили герои великого романа-эпопеи Льва Толстого. Художественные и танцевальные номера сменялись драматическими сценами и эмоциональными монологами молодых артистов.

Специально для студентов в этот день провели бесплатные экскурсии. Молодые люди стали участниками экскурсий по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Гиды Музея Победы рассказали о героизме молодогвардейцев и подольских курсантов, о том, как в годы войны студенты вступали в народное ополчение и пожарную самооборону, о подвигах героев войны, ушедших на фронт со студенческой скамьи.

Кроме того, любители интеллектуальных игр смогли проверить свои знания в рамках «КВИЗстории», посвященной Дню студента. Команды соревновались в знании истории праздника, смекалке и эрудиции, а победители квиза получили специальные призы от Музея Победы.

Праздничные программы в этот день подготовили также филиалы Музея Победы — Красногорский, Музей Г.К. Жукова в Калужской области, а также Музей «Г.О.Р.А.». Для молодежи были организованы соревнования на свежем воздухе, экскурсии и интеллектуальные игры.

Предыдущая статья
В сети представили тизер сериала «Время Счастливых».
Следующая статья
Тимур Батрутдинов примерил на себя новую роль лейтенанта Коломбо

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru