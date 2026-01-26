Вокально-творческий кабинет Антонины Неждановой подвёл итоги первого года работы

Исполнился год, как после восстановления открыл свои двери для молодых исполнителей вокально-творческий кабинет имени российской оперной певицы и педагога Антонины Неждановой. Кабинет был восстановлен по инициативе Российского национального музея музыки и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. С самого начала это пространство превратилось не только в музей, но и в настоящую музыкальную мастерскую, где за год было проведено больше 50 различных концертов и творческих мероприятий.

Как отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов: «Здесь мы стараемся воссоздать творческую атмосферу и созидательную энергию великих мастеров. Неждановский кабинет становится важной точкой притяжения отечественной музыкальной культуры, помогая воспитывать новое поколение исполнителей, которые, уверен, будут достойны их великих предшественников».

Музей-квартира Неждановой находится в Доме артистов Большого театра в Брюсовом переулке, 7. В этом доме певица жила со своим мужем, главным дирижером Большого театра Николаем Головановым. После смерти Неждановой в 1952 году в ее квартире был создан вокально-творческий кабинет, который впоследствии был утрачен и восстановлен лишь в 2025-м, когда Правительство Москвы запустило проект капитального ремонта и реставрации «Большого дома больших артистов». Этажом выше сегодня располагается музей-квартира Н. С. Голованова. Теперь с экскурсией можно посетить сразу два этих объекта, находящихся в одном подъезде.

«В фокусе кабинета — музыка и слово, творчество и просветительство: яркое, проникновенное, живое общение исполнителя со слушателем», — подчеркивает руководитель творческой группы Неждановского кабинета Алла Силаева.

В вокально-творческом пространстве имени Неждановой посетители могут увидеть много вещей, связанных с жизнью и творчеством певицы. Сегодня там проходят творческие вечера, концерты, встречи с заслуженными деятелями культуры и искусства, оперы в концертном исполнении, музыкально-поэтические спектакли, лекции по фониатрии для вокалистов, вокальные, хоровые, гитарные мастер-классы и многое другое.

В течение 2025 года совместно с кафедрой «Искусство графики» РГХПУ имени С. Г. Строганова и колледжем музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской и при содействии Российского национального музея музыки в рамках проекта «Их голоса забвенью неподвластны» командой творческого кабинета были организованы и проведены гала-концерты и выставки в пространстве ВЭБ Центра на Новинском бульваре: «Антонина Нежданова. Наследие», «Наталия Шпиллер. Посвящение», «Певец милостью Божьей. Иван Козловский». Также в пространстве кабинета были организованы совместные проекты с РАМ имени Гнесиных («Музей в гостях у музея»), с музеем Большого театра («Встает, поет, взлетает музыка…», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне) и другие мероприятия. Одним из самых ярких стал совместный проект с ансамблем солистов Pelle d’Oca под руководством Николая Шугаева, концерты которого с аншлагом прошли в ВЭБ Центре.

За год работы гостями Неждановского кабинета в Брюсовом переулке стали около 1500 человек, а гала-концерты на Новинском бульваре посетили больше 1300 человек. В концертах приняли участие почти 350 музыкантов — студенты музыкальных ВУЗов и колледжей, солисты ведущих оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Постоянные участники концертов Неждановского кабинета стали студентами МГК имени П. И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных, участниками молодежных оперных программ Большого театра и Московского музыкального театра «Геликон-опера». Они получили приглашение дебютировать в концертных программах Московского концертного зала «Зарядье» и в оперных постановках Центра оперного пения Галины Вишневской, Оперного театра-студии имени Ю. А. Сперанского РАМ имени Гнесиных, Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Большого театра.

Фото: Вокально-творческий кабинет Неждановой