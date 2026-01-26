Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEТимур Батрутдинов примерил на себя новую роль лейтенанта Коломбо

Тимур Батрутдинов примерил на себя новую роль лейтенанта Коломбо

T1
By T1
24
тимур бартрутдинов - лейтенант коломбо - шоу конфетка
Фото: пресс-служба ТНТ

Перевоплощение артиста произошло в шоу «Конфетка». Тимур впервые появился на сцене шоу в качестве музыканта, переделавшего одну из песен.

Его появление на сцене было максимально неожиданным, ведь угадывая тех, кто мог бы сделать кавер на трек про лейтенанта Коломбо, члены жюри даже предположить не могли, что это будет Тимур Батрутдинов. Артист вышел в бежевом плаще и шляпе — узнаваемым атрибутам образа знаменитого детектива. Исполнять трек ему помогал хор, одетый в форму советской милиции.

Креативный продюсер шоу «Конфетка» Зураб Матуа рассказал, как родилась идея пригласить в шоу Тимура Батрутдинова.

«Это была идея Дмитрия Сорокина. Он знаком с Тимуром дольше всех и знает, что Тимур в начале своего творческого пути был не Тимур «Каштан» Батрутдинов, как все предполагают, а Тимур «Каштан» Коломбо. А также, Тимур — единственный, кто помнит, кто такой лейтенант Коломбо. Сначала мы придумали злодеев, которые грозились сорвать праздник, встал острый вопрос в необходимости супергероя, который всех спасет. Тут мы не долго думали — конечно, Тимур, какие могут быть вопросы! Далее вместе с ним мы придумали супер песню, и вместе с супер командой «Конфетки» записали трек и поставили номер. В общем, спасибо всем: автору оригинального клипа и, конечно Тимуру «Каштану» Коломбо», — отшутился комик и музыкант.

Предыдущая статья
Около 2 тысяч человек посетили Музей Победы в День студента
Следующая статья
«Дети перемен. Новый сезон»: светская премьера в Москве

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru