Тимур Батрутдинов примерил на себя новую роль лейтенанта Коломбо

Перевоплощение артиста произошло в шоу «Конфетка». Тимур впервые появился на сцене шоу в качестве музыканта, переделавшего одну из песен.

Его появление на сцене было максимально неожиданным, ведь угадывая тех, кто мог бы сделать кавер на трек про лейтенанта Коломбо, члены жюри даже предположить не могли, что это будет Тимур Батрутдинов. Артист вышел в бежевом плаще и шляпе — узнаваемым атрибутам образа знаменитого детектива. Исполнять трек ему помогал хор, одетый в форму советской милиции.

Креативный продюсер шоу «Конфетка» Зураб Матуа рассказал, как родилась идея пригласить в шоу Тимура Батрутдинова.

«Это была идея Дмитрия Сорокина. Он знаком с Тимуром дольше всех и знает, что Тимур в начале своего творческого пути был не Тимур «Каштан» Батрутдинов, как все предполагают, а Тимур «Каштан» Коломбо. А также, Тимур — единственный, кто помнит, кто такой лейтенант Коломбо. Сначала мы придумали злодеев, которые грозились сорвать праздник, встал острый вопрос в необходимости супергероя, который всех спасет. Тут мы не долго думали — конечно, Тимур, какие могут быть вопросы! Далее вместе с ним мы придумали супер песню, и вместе с супер командой «Конфетки» записали трек и поставили номер. В общем, спасибо всем: автору оригинального клипа и, конечно Тимуру «Каштану» Коломбо», — отшутился комик и музыкант.