В Якутии построят корабль X‑Wing Люка Скайуокера из «Звездных войн»

Созда­те­ли якут­ско­го кораб­ля из сери­а­ла «Ман­да­ло­рец» постро­ят новый арт-объ­ект. Это будет леген­дар­ный корабль Люка Скай­у­оке­ра Х‑Wing из «Звезд­ных войн».

Преды­ду­щая дере­вян­ная кон­струк­ция кораб­ля постра­да­ла от ура­га­на, поэто­му новый арт-объ­ект будет уста­нов­лен в лесу пар­ка «Урдель», где он будет защи­щен от вет­ра. Все эле­мен­ты построй­ки, вклю­чая кноп­ки и при­бо­ры, а так­же покрас­ка будут один в один с кинош­ным ори­ги­на­лом. Авто­ры про­ек­та так­же утвер­жда­ют, что у посе­ти­те­лей пар­ка будет воз­мож­ность сфо­то­гра­фи­ро­вать­ся в шле­ме пило­та внут­ри звездолета.

«Мы сде­ла­ем пол­ную эки­пи­ров­ку геро­ев и будет так­же пред­став­лен все­ми люби­мый R2-D2 – аст­ро­ме­ха­ни­че­ский дро­ид и кол­ле­га C‑3PO во все­лен­ной «Звёзд­ных войн». Кры­лья кораб­ля будут рабо­тать как в ори­ги­на­ле, мож­но будет откры­вать люк», — рас­ска­зал автор про­ек­та Айа­ал Федоров.

По сло­вам Айа­а­ла, для созда­ния ново­го звез­до­ле­та пона­до­бит­ся поряд­ка 800 тыс. руб­лей, кре­а­тив­ная коман­да уже объ­яви­ла о сбо­ре средств. Преды­ду­щий корабль был постро­ен на лич­ные сред­ства авто­ров про­ек­та, для его завер­ше­ния Айа­а­лу при­шлось про­дать авто­мо­биль. К коман­де «инже­не­ров» уже хотят при­со­еди­нить­ся мно­го­чис­лен­ные поклон­ни­ки сери­а­ла. О готов­но­сти под­дер­жать про­ект так­же заявил мест­ный аксе­ле­ра­тор стар­та­пов «Б8».

Напом­ним, пер­вый корабль из сери­а­ла «Ман­да­ло­рец» Айа­ал Федо­ров вме­сте с коман­дой нача­ли стро­ить в декаб­ре про­шло­го года, и он уже успел стать новой досто­при­ме­ча­тель­но­стью сто­ли­цы республики.

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