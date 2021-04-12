В Якутии построят корабль X‑Wing Люка Скайуокера из «Звездных войн»

Создатели якутского корабля из сериала «Мандалорец» построят новый арт-объект. Это будет легендарный корабль Люка Скайуокера Х‑Wing из «Звездных войн».
Предыдущая деревянная конструкция корабля пострадала от урагана, поэтому новый арт-объект будет установлен в лесу парка «Урдель», где он будет защищен от ветра. Все элементы постройки, включая кнопки и приборы, а также покраска будут один в один с киношным оригиналом. Авторы проекта также утверждают, что у посетителей парка будет возможность сфотографироваться в шлеме пилота внутри звездолета.
«Мы сделаем полную экипировку героев и будет также представлен всеми любимый R2-D2 – астромеханический дроид и коллега C‑3PO во вселенной «Звёздных войн». Крылья корабля будут работать как в оригинале, можно будет открывать люк», — рассказал автор проекта Айаал Федоров.
По словам Айаала, для создания нового звездолета понадобится порядка 800 тыс. рублей, креативная команда уже объявила о сборе средств. Предыдущий корабль был построен на личные средства авторов проекта, для его завершения Айаалу пришлось продать автомобиль. К команде «инженеров» уже хотят присоединиться многочисленные поклонники сериала. О готовности поддержать проект также заявил местный акселератор стартапов «Б8».
Напомним, первый корабль из сериала «Мандалорец» Айаал Федоров вместе с командой начали строить в декабре прошлого года, и он уже успел стать новой достопримечательностью столицы республики.artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.