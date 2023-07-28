Около 3 тысяч рисунков представил Музей Победы на виртуальной выставке «Портрет фронтовой собаки»

Музей Победы 28 июля разместил на сайте виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки». В электронную экспозицию вошло около 3 тысяч рисунков, присланных на международный творческий конкурс о подвигах четвероногих героев.

Художник Никита Кожевников, 15 лет. Тверская область

«В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около семисот тысяч раненых, доставили на передовую более 5,8 тонны боеприпасов, проложили восемь тысяч километров телефонного провода, подорвали триста танков, нашли четыре миллиона мин и фугасов», - отметили в Музее Победы.

Зрители увидят рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны - собаках-санитарах, подрывниках, связистах и других. Среди художников - и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Свои произведения на конкурс прислали художники из 86 регионов России, а самыми активными стали участники из Москвы и Московской области, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Ивановской областей, Красноярского и Краснодарского края.

До 9 августа посетители сайта Музея Победы смогут проголосовать за понравившуюся работу. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий».

Кроме того, жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и взрослые.

Итоги конкурса будут подведены 11 августа. Победителей и участников ждут замечательные подарки от Музея Победы и партнеров конкурса – «Волонтеров Победы», издательской группой АСТ, кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» и Музея истории шоколада и какао.

День фронтовой собаки – праздник, который отмечается 19 августа, основан Музеем Победы в 2017 году. Дата выбрана в память о подвиге овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом, и сама осталась в живых.

Подробнее на сайте: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-portret-frontovoy-sobaki-2023 .

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