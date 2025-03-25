Оксана Федорова представила в Казани Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Столица Татарстана стала пятым городом Всероссийского благотворительного фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», который проводится фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках Фестиваля состоялось вручение статуэтки Стипендиата фонда Александру Кузьмину — юному вокалисту, 3-кратному победителю Международного конкурса юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», ставшему первым стипендиатом фонда в Татарстане!

Как отметила президент Фонда, художественный руководитель Фестиваля, Мисс Вселенная, заслуженная артистка РФ Оксана Федорова, «фестиваль направлен на объединение и культурный обмен между разными регионами России в целях популяризации классического музыкального наследия, повышения профессионального мастерства юных талантов и адресной поддержки детей, демонстрирующих творческий потенциал. Фестиваль охватывает семь городов, о музыкальной истории которых фондом сняты познавательные фильмы, однако о музыкальной истории Казани мы фильм еще не снимали, но обязательно сделаем это. В год 1020-летия столицы Татарстана мы не могли обойти вниманием этот регион, ведь именно здесь родился Федор Шаляпин, здесь выступали и черпали вдохновение многие русские классики, а татарский фольклор тесно переплетается со знаменитыми произведения русской классики».

Фестиваль в Казани приурочен к Дням рождения двух великих классиков: Н.А. Римского-Корсакова (18.03.1844 г.) и М.П. Мусоргского (21.03.1839 г.), по произведениям которых была построена основная концертная программа.

В рамках открытия Фестиваля на пресс-конференции 19 марта заместитель министра культуры Республики Татарстан Д.Д. Натфуллин отметил важность развития и масштабирования проектов в области культурного обмена между регионами, поскольку Казань сегодня является одним из культурных центров, объединяющим национальные традиции разных регионов России. Также в рамках открытия в кинотеатре «Мир» Оксана Федорова представила фильм «Музыкальное путешествие по Москве», посвященный столичным маршрутам Чайковского, Шаляпина, Рахманинова, Прокофьева и Скрябина, интересным и малоизвестным фактам, связанным с творческой судьбой этих классиков, которые бывали в Казани и давали здесь концерты.

Второй день фестиваля – 20 марта был полностью посвящен юным музыкантам – на базе ДШИ №2 состоялась творческая встреча в Оксаной Федоровой и мастер-класс по вокальному мастерству с солистом Большого театра России Александром Полковниковым. «Меня поразило с какой отдачей и желанием впитывать новые знания ребята участвовали в мастер-классе. Мне было очень приятно с ними работать, и я уверен, что такой обмен опытом сегодня крайне важен для профессионального роста и становления молодого поколения музыкантов», — отметила Александр Полковников.

После мастер-класса состоялся концерт «Юные таланты Татарстана», в котором выступили юные музыканты из Казани, Набережных Челнов, а также специальным гостем концерта стала победительница конкурса юных музыкантов, спецпризер Культурного центра Елены Образцовой Ольга Звягина из Санкт-Петербурга. Изюминкой концерта стало выступлением Детского оркестра народных инструментов города Казани, исполнивший произведения русского и татарского фольклора.

Ярким Гала-закрытием Фестиваля стал благотворительный̆ концерт «Музыкальное путешествие. Посвящение Мусоргскому и Римскому-Корсакову», состоявшийся 21 марта — в День рождения М.П. Мусоргского в Культурном центре им. А.С. Пушкина. В программе прозвучали арии и дуэты из опер «Снегурочка» и «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Борис Годунов» М.П. Мусоргского в исполнении Оксаны Федоровой и Александра Полковникова.

Украшением концерта стали выступления юных талантов Татарстана — вокалиста Александра Кузьмина и баяниста Умара Бикбаева. В рамках Гала-закрытия Фестиваля Оксана Федорова вручила Александру Кузьмину статуэтку Стипендиата Фонда.

«Для фонда крайне важно выявлять и поддерживать детей, которые являются постоянными участниками наших проектов, мы видим их потенциал профессионального и творческого роста, в раскрытии которого можем помочь и внести свой вклад», — отметила директор фонда Татьяна Иванова.

Следующими городами Фестиваля станут Курск и Тверь, а завершится он в День рождения А.С. Пушкина в Кисловодске!