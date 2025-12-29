В Воронежской области стартовали съёмки проекта-победителя Конкурса игрового кино ФПРК

В ряде регионов России стартуют съёмки кинолент-победителей Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, проведенного осенью этого года Союзом кинематографистов России при участии Фонда поддержи регионального кинематографа (ФПРК) и студии екатеринбургского режиссера Ивана Соснина Red Pepper Film.

В числе первых – проект «Снежинка №973», съёмки которого начались 25 декабря в городе Нововоронеже (Воронежская область).

В посёлке выпадает долгожданный снег. Девочка Эрика лепит большого снеговика, с глазами-пуговками и яркой морковкой. Бабушка готовит платье Снежинки. Впереди ждёт торжество новогоднего карнавала, всё вокруг наполнено атмосферой праздника, но постепенно тихая детская радость сменяется взрослым страхом за жизнь снежного великана. Сможет ли ребёнок спасти его от разрушения?

Фильм отражает детское восприятие этого мира, в том числе ощущение новогоднего волшебства, такого знакомого и понятного нам с самых ранних лет. Кинолента предложит зрителю обратиться к собственному внутреннему ребёнку и напомнит о его хрупкости и чистоте.

Автором сценария и режиссером выступил Виталий Суслин – лауреат и призёр крупных российских и международных кинофестивалей. Оператор фильма – Алексей Мищиха, продюсер – Лариса Олейник. Результатом творческого союза с режиссером, длящегося более восьми лет, стали пять полнометражных картин.

Главную роль исполнит восьмилетняя Эрика Орлова, её бабушку сыграет заслуженная артистка России Елена Гладышева, а сестру – актриса Татьяна Алтынник, исполнившая роли в фильмах Виталия Суслина «Рапана» и «Верблюжья дуга».

Напомним, что ФПРК с 2025 года начал осуществлять поддержку авторов игрового кино. В рамках Конкурса проектов короткометражных фильмов 29 октября были определены 12 победителей, которые получили по пять миллионов рублей на реализацию своих проектов. Киноленты будут сняты до конца первого полугодия 2026 года. Креативным продюсером конкурса является Иван Соснин. Вместе со своей командой он помогает конкурсантам в реализации своих проектов. Проект реализован при поддержке Минкультуры России.

Кроме того фонд с момента своего основания в начале 2022 года ежегодно проводит Конкурс документального кино («Россия – взгляд в будущее»), который недавно был отмечен премией Правительства РФ.