Леонид Гайдай, Баста и «Игра престолов»

В преддверии премьеры сериала «Резервация» с героями, попавшими в особую аномалию, в которой отсутствуют привычные способы связи, стриминговый сервис «КИОН Музыка» и онлайн-кинотеатр «КИОН» узнали, какие чувства испытали бы пользователи, оказавшись в подобных условиях. Опрос провели аналитики холдинга ON Медиа в январе 2026 года, изучив мнение респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Подавляющее число анкетированных испытывают дискомфорт при мысли о потере доступа к интернету, но рассчитывают справится со сложностями. Леонид Гайдай и Стивен Спилберг возглавили рейтинг режиссеров, чье творчество можно многократно пересматривать. Среди музыкантов такими деятелями стали Баста и Rihanna: их треки готовы включать на репите большинство участников исследования.

Для подавляющего большинства прошедших анкетирование групп, разделенным по социально-демографическим признакам, самой значимой потерей при отключении сети станет утрата быстрого дистанционного общения. В разрез общему мнению выступили пользователи от 25 до 35 лет и жители городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек. Им больше всего будет не хватать безграничного развлекательного контента. 51% от всех опрошенных готовы запастись впрок медиаматериалами, но только самыми нужными. Подход «скачаю все, что можно» наиболее близок женщинам, поколению зумеров (16-24 года) и москвичам. Готовность отыскать альтернативные источники информации чаще остальных проявляли мужчины, пользователи от 46 до 55 лет и представители Санкт-Петербурга.

Музыкальные треки (61%) – контент, который респондентам проще всего воспринимать на повторе при отсутствии варианта выбрать новинки в сети. За ними идут фильмы (58%) и сериалы (52%). Чаще всего опрошенные готовы неоднократно включать развлекательные материалы отечественного производства. Позицию большинства не разделили только зумеры, проголосовав за зарубежный продакшн.

Среди жанров кинематографа, в чьих рамках сняты картины, которые участники опроса готовы смотреть на репите, были отмечены комедия (55%), фантастика (33%) и приключения (32%). В музыкальной сфере такими направлениями творчества стали поп (49%), рэп (32%) и рок (30%).

Подавляющее число категорий опрошенных выбрали Леонида Гайдая в качестве отечественного режиссера, снявшего работы подходящие для многократного просмотра. Уникальным видением отличились представители молодежи 16-24 лет и жители малых населенных пунктов, насчитывающих от 100 до 250 тысяч жителей. Их фаворитами стали Федор Бондарчук и Эльдар Рязанов соответственно. Эти же режиссеры поделили между собой второе место общего рейтинга. Бронза досталась Сергею Бондарчуку. Среди иностранных творцов пальма первенства у Стивена Спилберга, подарившего миру такие хиты, как «Список Шиндлера», «Челюсти», «Парк юрского периода» и многие другие.

Рэпер Баста возглавил рейтинг русскоговорящих артистов, чьи треки можно слушать на повторе. Женщины отдали предпочтение певице ANNA ASTI, а зрелая аудитория от 46 до 55 лет проголосовала за Вячеслава Бутусова – лидера культовой группы Nautilus Pompilius. В едином срезе результатов исследования на второй позиции оказались ANNA ASTI и Полина Гагарина. Топ-3 замыкает Zivert. В иностранном чарте музыкантов единогласным решением победила Rihanna.

Топ-3 сериалов, наиболее подходящих для многократного просмотра:

«Игра престолов»;

«Доктор Хаус»;

«Во все тяжкие».

Топ-3 песен, наиболее подходящих для многократного прослушивания: