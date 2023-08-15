Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат

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7 сентября в российский прокат выйдет фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой. Главные роли в самом вдохновляющем фильме этой осени исполнили Сергей Новосад («Трудные подростки»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие. Производство – «Окапи продакшн». Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино».

В центре сюжета выпускник педагогического института Саша Макаров, который мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики – наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека – подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира…

В ожидании проката делимся с вами интересными фактами со съемок одного из самых долгожданных фильмов этой осени:

  • Съемки фильма проходили в 2022 году двумя блоками. Первый зимний блок прошел в феврале в Пскове. Основной локацией стала старейшее в России учебное заведение — псковская школа № 1. В разные годы именно здесь учились такое выдающиеся люди, как создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. Второй блок съемок прошел летом того же года в Москве, Пскове и Санкт-Петербурге.
  • В фильме много дебютантов. «Я делаю шаг» дебютная работа в полнометражном кино актрисы Миланы Бру — выпускницы Московской театральной школы Олега Табакова. Первые пробы актрисы принесли ей одну из главных ролей. Ее героиня вместе с персонажем Сергея Новосада мечтает о работе в престижной школе и ради этой цели готова на все, вплоть до предательства дорогого человека. Еще одним дебютом в проекте стало участие актрисы Екатерины Коротковой — выпускницы Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также участницы шоу «Голос 7» на Первом канале. В фильме Екатерина исполнила роль секретаря директора школы, которую, в свою очередь, сыграла блистательная Мария Аронова.

Для исполнителя главной роли Сергея Новосада участие в картине также дебют в большом кино. Ему пришлось проходить многочисленные индивидуальные и парные пробы, прежде чем он был утвержден на роль.

Кроме того, из 20-ти девятиклассников 17 человек дебютировали в большом кино, в том числе исполнительницы главных детских ролей: Алина Кастырина и Василиса Суюнова (участница проекта «Голос. Дети»). Режиссер Ольга Акатьева отсмотрела более 300 человек прежде, чем утвердить ребят на роли в фильме.

  • В фильме «Я делаю шаг» в массовых сценах снялись учащиеся псковских школ и жители города.
  • Вся музыка в фильме оригинальная и написана композитором Сергеем Лураном. Она звучит в исполнении симфонического оркестра Tchaikovsky orchestra. Это пятая совместная работа режиссера и композитора. Оба дебютировали с фильмом «Соври мне правду». В общем портфолио такие проекты, как сериалы «Предпоследняя инстанция», «Предпоследняя инстанция. Новый сезон» и фильм «Мой папа - вождь!».
  • «Я делаю шаг» — четвертая совместная работа режиссера Ольги Акатьевой с оператором Антоном Зенковичем и художником по костюмам Анной Хрусталевой после фильма «Соври мне правду» и двух сезонов сериала «Предпоследняя инстанция». А также пятый совместный проект режиссера с продюсером Татьяной Трениной и кастинг-директором Натальей Удачиной.

Всероссийская премьера фильма «Я делаю шаг» состоялась в рамках Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. В.С. Ланового, который ежегодно проходит в лагере «Артек». По результатам самого большого в мире детского жюри картина победила в номинации «Самый мудрый фильм», а исполнитель главной роли Сергей Новосад получил специальный приз от малого детского жюри «За трогательное исполнение главной роли».

  • Также фильм открыл IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове и был показан на форуме «Новая философия воспитания» в Сочи.
  • Сценарий фильма написала Мария Суворова, выпускница ВГИК. В 2020 году ее работа на тему популяризации профессии учителя стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения РФ.
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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