Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова 21 октября вручила государственные награды артистам драмы, оперы и балета, кино- и театральным режиссерам, хормейстерам и концертмейстерам, художникам, архитекторам и скульпторам, педагогам, управленцам в сфере культуры. Торжественная церемония состоялась в Атриуме Большого театра России.

«Одно из самых приятных направлений работы Министерства культуры – вручение государственных наград людям, которые всю жизнь посвятили искусству. Мы понимаем, что это веха и в вашей биографии, и в истории тех коллективов и учреждений, которые вы представляете сегодня», – сказала Министр.

Ольга Любимова поблагодарила собравшихся за ежедневный труд, преданность своей работе и служение культуре.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждена артистка Государственного академического Малого театра России Ольга Чуваева, орденом Дружбы – заместитель генерального директора Государственного академического Большого театра России Олег Мисковец.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена режиссеру-постановщику Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Игорю Фокину, а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – хормейстеру этого театра Ирине Мусаелян.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» отмечены режиссер, член Союза кинематографистов России Мурад Алиев, скульптор Андрей Коробцов, художник-график, член Московского Союза художников Анатолий Кулинич, художник Творческого союза художников России Адольф Лохин, заведующий отделом дерева Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Николай Прохоров, архитектор Константин Фомин.

Почетное звание «Народный художник Российской Федерации» присвоено профессору кафедры живописи и композиции МГАХИ имени В. И. Сурикова Виктору Русанову. Заслуженными артистами Российской Федерации стали артист-вокалист Большого театра Олег Долгов и концертмейстер группы вторых скрипок театра Роман Янчишин, главный хормейстер «Хора солистов» Евгений Кульмис, артист Московского академического театра имени Вл. Маяковского Юрий Никулин, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, доцент кафедры рисунка МГАХИ имени В. И. Сурикова Сергей Оссовский и начальник отдела перспективного планирования и специальных проектов Большого театра Ирина Черномурова получили звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Заслуженными работниками культуры Российской Федерации объявлены старший научный сотрудник Российского института театрального искусства – ГИТИС Анатолий Ахреев,заведующий отделом книжных фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля Александр Бобосов и заведующий отделом рукописных фондов Евгения Варенцова, преподаватель теоретического отделения Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Екатерина Быканова, заместитель генерального директора Большого театра Сергей Максименко, заместитель директора Национального филармонического оркестра России Павел Торопыгин.

Почетная грамота Президента Российской Федерации вручена управляющему творческим коллективом Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Сергею Белорыбкину.

Благодарностью Президента Российской Федерации отмечены профессор кафедры Московской консерватории Юрий Абдоков, главный администратор Центра театра и кино на Поварской Эльдар Ашинов, специалист по кадрам Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Лариса Байкина, директор Культурно-патриотического центра «Армия и культура» Антонина Журавлева, живописец, член Творческого Союза художников России Олег Молчанов, а также коллективы Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Московской государственной академической филармонии. Благодарственное письмо Президента Российской Федерации передано режиссеру Малого театра Василию Федорову.

Фото — сайт culture.gov.ru

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