Анонсирован конкурсный шорт-лист «Телемании – 2022»

В этом году на «Телеманию» было подано 756 заявок из России, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.

В состав профессионального жюри смотра вошли:

Екатерина Головня, режиссер, сценарист, Директор Центрального Дома кинематографистов;

Дмитрий Рудовский, продюсер (х/ф «Вторжение», «Молодёжка», «Лёд», «Притяжение», «Духless», «Обитаемый остров», «9 рота», «Сталинград» и др.);

Иван Базанов, ведущий телеканала «Москва 24»;

Павел Селин, режиссер, продюсер, телеведущий;

Евгений Григорьев, режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии;

Дмитрий Заслуев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио;

Сергей Мац, режиссер;

Евгений Савонин, главный оператор по специальным съемкам телеканала RT;

Юрий Литвинов, секретарь по организационным вопросам МОО Союза кинематографистов России, генеральный продюсер компании «ФОРПОСТФИЛЬМ», председатель правления АНО «Лига творчества»;

Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД).

В работе Молодежного жюри участвуют студенты Института кино и телевидения (ГИТР).

Конкурсанты примут участие в закрытой Индустриальной части фестиваля 19 – 20 ноября 2022 в Институте кино и телевидения (ГИТР), где смогут «тет-а-тет» пообщаться с профессионалами медиаиндустрии. Победители «Телемании» будут анонсированы 21 ноября 2022 во Всемирный день телевидения на Торжественной церемонии закрытия фестиваля.

«Телемания Junior»

«WAVES & VIBES: платья, которые нравятся не только родителям», реж. Дарья Сермяжко (Киношкола «ЦЕХ»);

«О, Вечный Свет!», реж. Илья Прядко («Лаборатория Современной Драматургии»);

«Готовые домашние задания», реж. Михаил Оборин (Гимназия №11 им. С.П. Дягилева г. Перми);

«Лучик», реж. Григорий Радзиевский (Киностудия «ЛИРА» (ДТДМ «ХОРОШЁВО»);

«Константин Лисицын», реж. Елизавета Юрова (Школа №4, г. Москва);

«Фантастика. Лугань», реж. Андрей Тюленей (Детская медиастудия «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС»);

«730 шагов по Петербургу», реж. Милина Обухова (МОУ Гимназия г. Сертолово);

«Пекарь», реж. Иван Бормотов (Студия кино и ТВ «ШКВАЛ» (Школьный КВАртаЛ») МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО»);

«The Life», реж. Алексей Хильков (Школа № 1558 имени Росалии де Кастро);

«Шихан», реж. Алиса Акшенцева (МКУДО «ЦДТ», детская телестудия «Школьное телевидение»);

«Как звучит Алтай?» , реж. Мария Мартынова, Анна Морокова (Студия молодежных медиа «Громко!»);

«В главной роли – учитель», реж. Елизавета Чегадаева, Арина Егорова, Анна Кочеткова (ГБОУ Школа в Капотне);

элеМИТАРщИна», реж. Дмитрий Мурко (Медиахолдинг «WIFMEDIA» / школа 1252 имени Сервантеса);

«Репортаж из Домисольки», реж. Мария Хорошилова, Дарья Бурмистрова, София Максимова (ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька», Домисоль ТВ).

«Телемания», основной конкурс

Лучший игровой короткометражный фильм

«Дистанция», реж. Агафонова Анжелика (Лика Галич) (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

«Призывник», реж. Никита Богдан (Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР);

«Там, где снег», реж. Даниил Лавендер (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Геннадий у аппарата», реж. Илья Пономарев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучший документальный фильм

«Тишина», реж. Анастасия Свиридова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Жил человек маленький», реж. Мария Шарова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Вне зоны доступа», реж. Виктория Бутова (МГУ им. Ломоносова, Академия медиаиндустрии);

«Ушедшее», реж. Александр Патрунов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

«Край», реж. Иван Власов (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

«На маяк», реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

«Дяденька», реж. Михаил Можаровский (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший репортаж

«Поэтический «Слэм» в Казани», автор Маргарита Михайлова (Казанский федеральный университет);

«Абьюз по-бурятски. Спецрепортаж о домашнем насилии», автор Валерия Мартынова (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина);

«Сквозь темноту», автор Анастасия Колосова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Геттополитика», автор Дарья Плотникова (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Сделано в детстве», автор Виолетта Бурлакова (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший web-проект / телевизионная программа

«Москва литературная», реж. Валерия Папаценко (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

«Разоблачить теорию», реж. Елизавета Семина (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Сломленные спортом», реж. Полина Цепаева (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Цыгане. Другие», реж. Леля Елизаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

«Маленькая», реж. Алина Малышко (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Нас не было», реж. Алексей Чамин (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Шприц», реж. Ольга Филиппенко (Институт кино и телевидения (ГИТР);

«Лета», реж. Дмитрий Алексеев (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

«Арахна», реж. Алексей Горлачев, Максим Бондаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа режиссёра

Александр Мошковский – «Встреча» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Давид Квирквелия – «Луна сегодня не взойдет» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Анастасия Корабельникова – «Филармония» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Илья Пономарев – «Геннадий у аппарата» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Никита Сташкевич – «Квартет» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа журналиста / репортёра

Анастасия Колонина – «Записки киборга» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Валерия Мартынова – «Кирзавод — «зона отчуждения». Экскурсия по микрорайону Улан-Удэ» (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина);

Лёля Елизаренко – «Цыгане. Другие» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Полина Ерёмина – «Мир тебе, мужчина» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая операторская работа

Василий Кирюхин – «Душа. Выбор. Смерть». (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Савва Кандинский – «Жил человек маленький» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Ашхен Азоян – «Анна Ардова. Маленькие пьесы» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Мария Додон – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Георгий Фирсов – «Я Жак-Ив Кусто» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа звукорежиссёра

Илья Свешников – «На Марсе классно» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Дмитрий Герман – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Максим Малотекин – «Партия» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа художника

Мария Иванова – «Партия» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Анастасия Усольцева – «Притворщики» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Алиса Кудрейко – «Артур» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Иван Батурин – «Малевич. За гранью нуля» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Яна Литвинова – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучший сценарий

Илья Пономарев, Иван Пронькин – «Геннадий у аппарата» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Лев Шаклин – «ГАЗ» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Камила Рамазанова – «Будем заново» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Александр Патрунов – «Ушедшее» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);

Анна Петрик – «На Марсе классно» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа продюсера

Валерия Ника, Вероника Станько – «Будем заново» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Ольга Ажнакина – «Яблоня» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);

Федор Поспелов – «Жил человек маленький» (Институт кино и телевидения (ГИТР);

Виталина Захарова – «Переводчик» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

Михаил Можаровский – «Дяденька» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Телемания Professional

«Отцы не дети», шеф-редактор Глеб Протасенко;

«Отцы и не дети», креативный продюсер Ирина Глебова;

«7 причин полюбить Ямал», генеральный продюсер Юлия Белозерова;

«Великолепная семерка», автор, креативный продюсер Александра Рассадина;

«Голоса погибших кораблей», реж. Ольга Маякова;

«Агентство Антитролль», реж. Елизавета Трусевич;

«Буба», реж. Павел Селин;

«Апостол радости», реж. Андрей Железняков;

«Незамеченное поколение Владимира Варшавского», реж. Александр Капков;

«Исчезающие истории», реж. Александр Горновский;

«Андрей Сахаров. По ту сторону окна…», оператор Ирина Уральская.

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

Цель фестиваля — найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.

В рамках «Телемании» проходят публичные паблик-токи с профессионалами медиаиндустрии при поддержке ВК и Mail.ru; к трансляциям можно присоединиться в официальной группе «Телемании» в ВК: https://vk.com/festival_telemaniya.

12 – 13 ноября 2022 запланированы показы «Телемании», которые пройдут в кинотеатре «КАРО 7 Атриум» и Институте кино и телевидения (ГИТР).

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