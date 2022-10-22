Анонсирован конкурсный шорт-лист «Телемании – 2022»

В этом году на «Телеманию» было подано 756 заявок из России, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.
В состав профессионального жюри смотра вошли:
- Екатерина Головня, режиссер, сценарист, Директор Центрального Дома кинематографистов;
- Дмитрий Рудовский, продюсер (х/ф «Вторжение», «Молодёжка», «Лёд», «Притяжение», «Духless», «Обитаемый остров», «9 рота», «Сталинград» и др.);
- Иван Базанов, ведущий телеканала «Москва 24»;
- Павел Селин, режиссер, продюсер, телеведущий;
- Евгений Григорьев, режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии;
- Дмитрий Заслуев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио;
- Сергей Мац, режиссер;
- Евгений Савонин, главный оператор по специальным съемкам телеканала RT;
- Юрий Литвинов, секретарь по организационным вопросам МОО Союза кинематографистов России, генеральный продюсер компании «ФОРПОСТФИЛЬМ», председатель правления АНО «Лига творчества»;
- Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД).
В работе Молодежного жюри участвуют студенты Института кино и телевидения (ГИТР).
Конкурсанты примут участие в закрытой Индустриальной части фестиваля 19 – 20 ноября 2022 в Институте кино и телевидения (ГИТР), где смогут «тет-а-тет» пообщаться с профессионалами медиаиндустрии. Победители «Телемании» будут анонсированы 21 ноября 2022 во Всемирный день телевидения на Торжественной церемонии закрытия фестиваля.
«Телемания Junior»
- «WAVES & VIBES: платья, которые нравятся не только родителям», реж. Дарья Сермяжко (Киношкола «ЦЕХ»);
- «О, Вечный Свет!», реж. Илья Прядко («Лаборатория Современной Драматургии»);
- «Готовые домашние задания», реж. Михаил Оборин (Гимназия №11 им. С.П. Дягилева г. Перми);
- «Лучик», реж. Григорий Радзиевский (Киностудия «ЛИРА» (ДТДМ «ХОРОШЁВО»);
- «Константин Лисицын», реж. Елизавета Юрова (Школа №4, г. Москва);
- «Фантастика. Лугань», реж. Андрей Тюленей (Детская медиастудия «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС»);
- «730 шагов по Петербургу», реж. Милина Обухова (МОУ Гимназия г. Сертолово);
- «Пекарь», реж. Иван Бормотов (Студия кино и ТВ «ШКВАЛ» (Школьный КВАртаЛ») МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО»);
- «The Life», реж. Алексей Хильков (Школа № 1558 имени Росалии де Кастро);
- «Шихан», реж. Алиса Акшенцева (МКУДО «ЦДТ», детская телестудия «Школьное телевидение»);
- «Как звучит Алтай?» , реж. Мария Мартынова, Анна Морокова (Студия молодежных медиа «Громко!»);
- «В главной роли – учитель», реж. Елизавета Чегадаева, Арина Егорова, Анна Кочеткова (ГБОУ Школа в Капотне);
- элеМИТАРщИна», реж. Дмитрий Мурко (Медиахолдинг «WIFMEDIA» / школа 1252 имени Сервантеса);
- «Репортаж из Домисольки», реж. Мария Хорошилова, Дарья Бурмистрова, София Максимова (ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька», Домисоль ТВ).
«Телемания», основной конкурс
Лучший игровой короткометражный фильм
- «Дистанция», реж. Агафонова Анжелика (Лика Галич) (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- «Призывник», реж. Никита Богдан (Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР);
- «Там, где снег», реж. Даниил Лавендер (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Геннадий у аппарата», реж. Илья Пономарев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
Лучший документальный фильм
- «Тишина», реж. Анастасия Свиридова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Жил человек маленький», реж. Мария Шарова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Вне зоны доступа», реж. Виктория Бутова (МГУ им. Ломоносова, Академия медиаиндустрии);
- «Ушедшее», реж. Александр Патрунов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- «Край», реж. Иван Власов (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- «На маяк», реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- «Дяденька», реж. Михаил Можаровский (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучший репортаж
- «Поэтический «Слэм» в Казани», автор Маргарита Михайлова (Казанский федеральный университет);
- «Абьюз по-бурятски. Спецрепортаж о домашнем насилии», автор Валерия Мартынова (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина);
- «Сквозь темноту», автор Анастасия Колосова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Геттополитика», автор Дарья Плотникова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Сделано в детстве», автор Виолетта Бурлакова (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучший web-проект / телевизионная программа
- «Москва литературная», реж. Валерия Папаценко (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- «Разоблачить теорию», реж. Елизавета Семина (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Сломленные спортом», реж. Полина Цепаева (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Цыгане. Другие», реж. Леля Елизаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)
- «Маленькая», реж. Алина Малышко (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Нас не было», реж. Алексей Чамин (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Шприц», реж. Ольга Филиппенко (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- «Лета», реж. Дмитрий Алексеев (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- «Арахна», реж. Алексей Горлачев, Максим Бондаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа режиссёра
- Александр Мошковский – «Встреча» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Давид Квирквелия – «Луна сегодня не взойдет» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Анастасия Корабельникова – «Филармония» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Илья Пономарев – «Геннадий у аппарата» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Никита Сташкевич – «Квартет» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).
Лучшая работа журналиста / репортёра
- Анастасия Колонина – «Записки киборга» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Валерия Мартынова – «Кирзавод — «зона отчуждения». Экскурсия по микрорайону Улан-Удэ» (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина);
- Лёля Елизаренко – «Цыгане. Другие» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Полина Ерёмина – «Мир тебе, мужчина» (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая операторская работа
- Василий Кирюхин – «Душа. Выбор. Смерть». (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- Савва Кандинский – «Жил человек маленький» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Ашхен Азоян – «Анна Ардова. Маленькие пьесы» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- Мария Додон – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Георгий Фирсов – «Я Жак-Ив Кусто» (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа звукорежиссёра
- Илья Свешников – «На Марсе классно» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Дмитрий Герман – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Максим Малотекин – «Партия» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).
Лучшая работа художника
- Мария Иванова – «Партия» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- Анастасия Усольцева – «Притворщики» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Алиса Кудрейко – «Артур» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Иван Батурин – «Малевич. За гранью нуля» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Яна Литвинова – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
Лучший сценарий
- Илья Пономарев, Иван Пронькин – «Геннадий у аппарата» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Лев Шаклин – «ГАЗ» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Камила Рамазанова – «Будем заново» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- Александр Патрунов – «Ушедшее» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
- Анна Петрик – «На Марсе классно» (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа продюсера
- Валерия Ника, Вероника Станько – «Будем заново» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- Ольга Ажнакина – «Яблоня» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
- Федор Поспелов – «Жил человек маленький» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
- Виталина Захарова – «Переводчик» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
- Михаил Можаровский – «Дяденька» (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Телемания Professional
- «Отцы не дети», шеф-редактор Глеб Протасенко;
- «Отцы и не дети», креативный продюсер Ирина Глебова;
- «7 причин полюбить Ямал», генеральный продюсер Юлия Белозерова;
- «Великолепная семерка», автор, креативный продюсер Александра Рассадина;
- «Голоса погибших кораблей», реж. Ольга Маякова;
- «Агентство Антитролль», реж. Елизавета Трусевич;
- «Буба», реж. Павел Селин;
- «Апостол радости», реж. Андрей Железняков;
- «Незамеченное поколение Владимира Варшавского», реж. Александр Капков;
- «Исчезающие истории», реж. Александр Горновский;
- «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…», оператор Ирина Уральская.
Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).
Цель фестиваля — найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.
В рамках «Телемании» проходят публичные паблик-токи с профессионалами медиаиндустрии при поддержке ВК и Mail.ru; к трансляциям можно присоединиться в официальной группе «Телемании» в ВК: https://vk.com/festival_telemaniya.
12 – 13 ноября 2022 запланированы показы «Телемании», которые пройдут в кинотеатре «КАРО 7 Атриум» и Институте кино и телевидения (ГИТР).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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