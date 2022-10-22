Анонсирован конкурсный шорт-лист «Телемании – 2022»

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В этом году на «Телеманию» было подано 756 заявок из России, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.

В состав профессионального жюри смотра вошли:

  • Екатерина Головня, режиссер, сценарист, Директор Центрального Дома кинематографистов;
  • Дмитрий Рудовский, продюсер (х/ф «Вторжение», «Молодёжка», «Лёд», «Притяжение», «Духless», «Обитаемый остров», «9 рота», «Сталинград» и др.);
  • Иван Базанов, ведущий телеканала «Москва 24»;
  • Павел Селин, режиссер, продюсер, телеведущий;
  • Евгений Григорьев, режиссер, креативный продюсер Свердловской киностудии;
  • Дмитрий Заслуев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио;
  • Сергей Мац, режиссер;
  • Евгений Савонин, главный оператор по специальным съемкам телеканала RT;
  • Юрий Литвинов, секретарь по организационным вопросам МОО Союза кинематографистов России, генеральный продюсер компании «ФОРПОСТФИЛЬМ», председатель правления АНО «Лига творчества»;
  • Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД).

В работе Молодежного жюри участвуют студенты Института кино и телевидения (ГИТР).

Конкурсанты примут участие в закрытой Индустриальной части фестиваля 19 – 20 ноября 2022 в Институте кино и телевидения (ГИТР), где смогут «тет-а-тет» пообщаться с профессионалами медиаиндустрии.  Победители «Телемании» будут анонсированы 21 ноября 2022 во Всемирный день телевидения на Торжественной церемонии закрытия фестиваля.

«Телемания Junior»

  • «WAVES & VIBES: платья, которые нравятся не только родителям», реж. Дарья Сермяжко (Киношкола «ЦЕХ»);
  • «О, Вечный Свет!», реж. Илья Прядко («Лаборатория Современной Драматургии»);
  • «Готовые домашние задания», реж. Михаил Оборин (Гимназия №11 им. С.П. Дягилева г. Перми);
  • «Лучик», реж. Григорий Радзиевский (Киностудия «ЛИРА» (ДТДМ «ХОРОШЁВО»);
  • «Константин Лисицын», реж. Елизавета Юрова (Школа №4, г. Москва);
  • «Фантастика. Лугань», реж. Андрей Тюленей (Детская медиастудия «СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС»);
  • «730 шагов по Петербургу», реж. Милина Обухова (МОУ Гимназия г. Сертолово);
  • «Пекарь», реж. Иван Бормотов (Студия кино и ТВ «ШКВАЛ» (Школьный КВАртаЛ») МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО»);
  • «The Life», реж. Алексей Хильков (Школа № 1558 имени Росалии де Кастро);
  • «Шихан», реж. Алиса Акшенцева (МКУДО «ЦДТ», детская телестудия «Школьное телевидение»);
  • «Как звучит Алтай?» , реж. Мария Мартынова, Анна Морокова (Студия молодежных медиа «Громко!»);
  • «В главной роли – учитель», реж. Елизавета Чегадаева, Арина Егорова, Анна Кочеткова (ГБОУ Школа в Капотне);
  • элеМИТАРщИна», реж. Дмитрий Мурко (Медиахолдинг «WIFMEDIA» / школа 1252 имени Сервантеса);
  • «Репортаж из Домисольки», реж. Мария Хорошилова, Дарья Бурмистрова, София Максимова (ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька», Домисоль ТВ).

«Телемания», основной конкурс

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «Дистанция», реж. Агафонова Анжелика (Лика Галич) (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • «Призывник», реж. Никита Богдан (Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР);
  • «Там, где снег», реж. Даниил Лавендер (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Геннадий у аппарата», реж. Илья Пономарев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучший документальный фильм

  • «Тишина», реж. Анастасия Свиридова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Жил человек маленький», реж. Мария Шарова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Вне зоны доступа», реж. Виктория Бутова (МГУ им. Ломоносова, Академия медиаиндустрии);
  • «Ушедшее», реж. Александр Патрунов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • «Край», реж. Иван Власов (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • «На маяк», реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • «Дяденька», реж. Михаил Можаровский (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший репортаж

  • «Поэтический «Слэм» в Казани», автор Маргарита Михайлова (Казанский федеральный университет);
  • «Абьюз по-бурятски. Спецрепортаж о домашнем насилии», автор Валерия Мартынова (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина);
  • «Сквозь темноту», автор Анастасия Колосова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Геттополитика», автор Дарья Плотникова (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Сделано в детстве», автор Виолетта Бурлакова (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший web-проект / телевизионная программа

  • «Москва литературная», реж. Валерия Папаценко (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • «Разоблачить теорию», реж. Елизавета Семина (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Сломленные спортом», реж. Полина Цепаева (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Цыгане. Другие», реж. Леля Елизаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

  • «Маленькая», реж. Алина Малышко (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Нас не было», реж. Алексей Чамин (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Шприц», реж. Ольга Филиппенко (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • «Лета», реж. Дмитрий Алексеев (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • «Арахна», реж. Алексей Горлачев, Максим Бондаренко (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа режиссёра

  • Александр Мошковский – «Встреча» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Давид Квирквелия – «Луна сегодня не взойдет» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Анастасия Корабельникова – «Филармония» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Илья Пономарев – «Геннадий у аппарата» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Никита Сташкевич – «Квартет» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа журналиста / репортёра

  • Анастасия Колонина – «Записки киборга» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Валерия Мартынова – «Кирзавод — «зона отчуждения». Экскурсия по микрорайону Улан-Удэ» (Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина);
  • Лёля Елизаренко – «Цыгане. Другие» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Полина Ерёмина – «Мир тебе, мужчина» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая операторская работа

  • Василий Кирюхин – «Душа. Выбор. Смерть». (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • Савва Кандинский – «Жил человек маленький» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Ашхен Азоян – «Анна Ардова. Маленькие пьесы» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • Мария Додон – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Георгий Фирсов – «Я Жак-Ив Кусто» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа звукорежиссёра

  • Илья Свешников – «На Марсе классно» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Дмитрий Герман – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Максим Малотекин – «Партия» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лучшая работа художника

  • Мария Иванова – «Партия» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • Анастасия Усольцева – «Притворщики» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Алиса Кудрейко – «Артур» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Иван Батурин – «Малевич. За гранью нуля» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Яна Литвинова – «Фантомные боли» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Лучший сценарий

  • Илья Пономарев, Иван Пронькин – «Геннадий у аппарата» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Лев Шаклин – «ГАЗ» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Камила Рамазанова – «Будем заново» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • Александр Патрунов – «Ушедшее» (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения);
  • Анна Петрик – «На Марсе классно» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа продюсера

  • Валерия Ника, Вероника Станько – «Будем заново» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • Ольга Ажнакина – «Яблоня» (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова);
  • Федор Поспелов – «Жил человек маленький» (Институт кино и телевидения (ГИТР);
  • Виталина Захарова – «Переводчик» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
  • Михаил Можаровский – «Дяденька» (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Телемания Professional

  • «Отцы не дети», шеф-редактор Глеб Протасенко;
  • «Отцы и не дети», креативный продюсер Ирина Глебова;
  • «7 причин полюбить Ямал», генеральный продюсер Юлия Белозерова;
  • «Великолепная семерка», автор, креативный продюсер Александра Рассадина;
  • «Голоса погибших кораблей», реж. Ольга Маякова;
  • «Агентство Антитролль», реж. Елизавета Трусевич;
  • «Буба», реж. Павел Селин;
  • «Апостол радости», реж. Андрей Железняков;
  • «Незамеченное поколение Владимира Варшавского», реж. Александр Капков;
  • «Исчезающие истории», реж. Александр Горновский;
  • «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…», оператор Ирина Уральская.

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

Цель фестиваля — найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.

В рамках «Телемании» проходят публичные паблик-токи с профессионалами медиаиндустрии при поддержке ВК и Mail.ru; к трансляциям можно присоединиться в официальной группе «Телемании» в ВК: https://vk.com/festival_telemaniya.

12 – 13 ноября 2022 запланированы показы «Телемании», которые пройдут в кинотеатре «КАРО 7 Атриум» и Институте кино и телевидения (ГИТР).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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