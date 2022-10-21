Со 2 по 4 декабря в Москве пройдет уникальный по своему формату фестиваль «Этноскоп 2022». Гостей ждет сочетание яркой выставочной экспозиция и запоминающегося шоу.

Культурное наследие

В рамках фестиваля «Этноскоп» представители коренных малочисленных народов расскажут о своей истории и исконных местах обитания, продемонстрируют традиционные предметы быта, искусно сделанные костюмы и украшения. Гостей ожидает настоящий калейдоскоп цветов, красок и узоров!

Неизвестные маршруты

Известные российские путешественники расскажут всем желающим о самых живописных, поражающих воображение дорогах России. В каждом регионе можно найти уникальные природные, исторические и культурные сокровища — представители регионов и коренных малочисленных народов поведают о самых впечатляющих.

Россия с высоты птичьего полета



На сцене фестиваля продемонстрируют видео финалистов специального конкурса «Этноскоп». Принять участие в видеоконкурсе и показать национальные особенности традиций народов России, уникальное природное достояния регионов может любой гражданин РФ, профессионал или любитель. Главное условие: видео должно содержать кадры, снятые с использованием дронов, беспилотников, коптеров. При поддержке Совета лидеров молодежных этноинициатив и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Главный информационный партнер конкурса — телеканал «Моя Планета».

Фестиваль состоится в рамках ежегодной выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2022». Подробнее о фестивале и конкурсе — на официальном сайте мероприятия.

Где? Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр».

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