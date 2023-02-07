ОМСК: Персональная выставка Полины Заремба «Африканская фиалка» и презентация книги с иллюстрациями Полины в POLINA ZAREMBA ART GALLERY

– Очередной рывок, прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок через перекладину, быстрее, выше, сильнее, как в спорте. Выдержка, дисциплина, умение держать себя на людях, диета, культурное поведение, основы этикета, как правильно держать в левой руке вилку, а в правой руке нож, не сутулиться, спину прямо, смотреть в глаза. Не опускать глаза в пол, полузакрыты ресницы, руки по швам, а нет, руки свободно, но не жестикулировать, не махать руками перед чужим лицом, смеяться нужно тихо, скромничать не нужно, говори уверенно, но следи за словами. Вставать рано утром, садись за мольберт. Кто придумал эти вещи? Кто знает точно как нужно? Как правильно жить? И кто такой художник? И как он должен писать? Как должен жить? Довольно! У меня свои правила. Живу по своим правилам игры, играю так как умею. Правила игры озвучиваю вслух здесь только я. В галерее имени себя. О чем же эта выставка? О том, что 8 лет подряд молодая девушка участвовала в больше 109 выставках, из них 23 персональных выставок, которые проходили в музеях и галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Красноярска, Стерлитамака, Нефтекамска, Уфы, Новосибирска, Новокузнецка. 18 международных выставок. Никто не поливает завядшую фиалку, не говорит ей приятные слова, чтобы ее листики вновь потянулись к солнцу. Оглянись назад, сколько проделанной работы, успокойся, отдохни, накинь плед, сделаю тебе чай. Молодой художник пишет каждый день, натягивает холсты, грунтует, работает, в работе есть жизнь, а труд без желания — настоящая каторга. Вдохновение не купишь, но можно рукописи продать. Без вдохновения картина не получается с положительной энергетикой, хорошая энергетика исходит от холста, когда на душе спокойно, весело, результат внутренней работы. Если художник будет работать из под палки без настроения, его картина получается пустой, пресыщенной. В плохом настрое вообще не рекомендуется писать, поэтому за впечатлениями нужно идти в гости, путешествовать, лететь к океану. Раз в неделю, а в счастливые года и каждый день приходят покупатели в квартиру художника, мастерскую. Также в галереях приходят за картинами Полины Заремба, специально именно за ее работами, зная, что есть такой художник. Сейчас существует галерея POLINA ZAREMBA ART GALLERY в городе Омске, которая занимается продвижением абстрактного искусства и других авангардистских направлений. Достижение целей, успех, это только верхушка айсберга, которую видит зритель, он не видит как все эти тяжелые картины вешаются, составляется экспозиция. Здоровье тоже претерпевает убытки, годы летят как месяца, а дни, как 20 мин. Невозможно остановиться, сесть и просто посидеть. Философия тоже требует работы, мысль не дается из ни откуда. Кто знает что такое бешеный ритм, захватывающий тебя целиком и безвозвратно, тот не пройдет мимо. Тигровые окрасы, беспокойные танцы, ритмы ча-ча-ча, все эти нереализованные, но наконец-то реализованные вещи можно увидеть в арт-объектах, абстрактной живописи, инсталляциях. Сюзюлевые туманы, редкие дожди, лиловые лилии, желтые лепестки роз, кактусовые иголки, солнце еще высоко, работать не покладая рук. Разбросанные персики, ананасовое поле, банановое маршмеллоу, сушеные яблоки, сибирские зимы, тайные вечера, секреты техники, шепот пальм, березовый сок. Всё это можно увидеть на выставке «Африканская фиалка» и подвести итог работы художника, сделать вывод, остановиться, задуматься над вечностью, вспомнить о божественных законах, которых нельзя нарушать, – рассказывает художник Полина Заремба.

Полина Заремба. Африканская фиалка. 120х80 см. 2023

Полина Заремба. Желтая луна. 120х80 см. 2022

Полина Заремба. Любовь победит зло, добро победит ненависть. 120х80 см. 2023

Открытие персональной выставки художника Полины Заремба «Африканская фиалка» и презентация книги с иллюстрациями Полины в галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY состоится 8 февраля 2023 г. в 19:00. Ул. Красный Путь д. 135. г. Омск.

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