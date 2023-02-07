«Уникальная Россия» — энциклопедия многонациональной страны

С 24 января по 5 февраля 2023 года в Москве, в Гостином дворе, с размахом прошла III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». В этом году выставка-форум приняла рекордное количество гостей, за две недели ее работы посетителями стали 57 000 человек. Также в 2023 году выставка приобрела формат международной, представив экспозиции Индонезии, Шри-Ланки, Турции и Индии, как развитие культурного сотрудничества наших стран.

«Уникальная Россия» объединила на своей площадке художественные союзы, общественные объединения и организации, искусствоведов и коллекционеров, экономистов и представителей бизнеса. В своем приветственном письме в адрес форума Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что за три года существования выставка-форум зарекомендовала себя как «масштабное событие в культурном календаре России». Мероприятие «становится популярнее год от года. Далеко не в каждой стране культурное достояние так же велико и многонационально, как в России", - констатирует газета «Версия».

По словам директора выставки «Уникальная Россия» Валерия Богомолова, «выставка-форум приняла на себя важнейшую роль - стать знаковым и понятным широкой общественности прикладным шагом по реализации Указа Президента от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", наглядно демонстрируя культурные и духовно-нравственные ценности, требующие защиты ради будущего наших детей. В своей работе мы опираемся и на ряд других важнейших документов, среди которых «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом».

Организаторы выставки-форума: Фонд сохранения и развития культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти «Уникальная Страна», Ассоциация «Наследие и традиции», Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства. Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России, Министерства иностранных дел РФ.

В выставке-форуме приняли участие 1250 экспонентов из 73 регионов России, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья. Национальные экспозиции представили республики Татарстан, Башкирия, Бурятия, Якутия(Саха), Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Дагестан, Северная Осетия-Алания. Свои работы показали авторы из Красноярского края, Чувашии, Нижегородской, Калужской, Липецкой, Калининградской, Иркутской, Московской областей, а также других регионов России. Особым вниманием пользовались разделы экспозиции с работами мастеров из новых регионов России.

Главными арт-объектами «Уникальной России» в 2023 году стали:

Символ выставки — Пасхальное яйцо, посвящённое 800-летию со дня рождения Александра Невского, «Не в силе Бог, но в правде», выполненное в уникальных ювелирных техниках.

«Молитва о России» - исключительной красоты молитвенный пояс на натуральном бархате, рожденный непревзойдённым мастерством торжокских золотошвей.

Среди экспонатов, представленных на выставке - авторская керамика и фарфор; лаковая миниатюра; эмальерное искусство; художественная обработка стекла, металла, камня; церковное искусство; виртуозная резьба по кости и дереву; кружевоплетение и вышивка, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Причем данные произведения можно было не только увидеть, но и приобрести. Свои работы представили такие легендарные российские промыслы, как жостовская роспись, мстерская и палехская лаковая миниатюры, елецкое кружево и тд. На выставке также можно было найти картины из кожи, украшения из тополиного пуха и бивня мамонта.

С помощью современных технологий гости выставки смогли изучить возможности отечественных социальных сетей, погрузиться в мир виртуальную реальности, выйдя в открытый космос, изучив коллекции цифрового искусства и создать свой шедевр в виртуальном мире.

Интерактивный проект «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов», представленный на выставке, создан специалистами РИА Новости по заказу Ассоциации «Наследие и Традиции» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, в течение двух дней народные мастера России из Калужской области создавали из глины большое рукотворное «Древо дружбы», в чем им помогали все желающие посетители выставки, с энтузиазмом подключившись к творческому процессу.

Точками притяжения выставки стали исторические экспозиции, послужившие связью времен: зал «Сестры милосердия военного времени», стенд, посвященный событиям Великой Отечественной войны, павильон «СССР – лучший опыт».

III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» - это важное культурно-патриотическое мероприятие, которое позволяет осмыслить уникальность России в мировом пространстве в реалиях текущего момента. Это наглядный срез современного российского искусства и культурного пространства, впечатляющая дискуссионная площадка, а также смотр достижений народно-художественных промыслов.

Культурная мозаика России, национальная и культурная идентичность, креативные индустрии, единство в многообразии, культурные коды России – эти и другие вопросы стали предметом более 100 интереснейших событий деловой программы, в рамках которой состоялись круглые столы, стратегические сессии, лекции, дискуссии и деловые встречи. Площадка «Уникальной России» дала жизнь 6-ти форумным мероприятиям международного и национального уровня на темы международного сотрудничества, креативной экономики, образования и наставничества, развития национального спорта и другие. 77 культурных мероприятий, фестивали, показы дизайнерских коллекций одежды, более 30 выступлений творческих коллективов России, лекций и деловых встреч.

Выставка-форум показала, что Россия в 2023 году не отказалась в изоляции, а напротив – обрела новых друзей и укрепила связи с прежними. На площадке «Уникальной России» были представлены национальные стенды Индонезии, Индии, Шри-Ланки, Турции, придав форуму уже международный статус. День дружбы России и Индонезии, празднование дня Шри-Ланки и 75-летней годовщины независимости страны с приветствиями руководства государств и дипломатических ведомств стали серьезными шагами культурного сотрудничества наших стран. На полях «Уникальной России» прозвучали приветствия из стран Африки, Латинской Америки, стран-участниц BRICS и ШОС, Арабских Эмиратов. Все эти события показали востребованность «Уникальной России» как неотъемлемой части гуманитарной политики России, участницы культурного обмена, международных деловых и туристических связей.

Разумеется, выставка-форум не могла пройти мимо исторических вызовов эпохи и ее судьбоносных реалий. В рамках «Уникальной России» состоялись: презентация поэтического общества «Поэты Донбасса», Урок мужества «Возьми пример с Героя», в котором приняли участие лётчик-космонавт, дважды Герой СССР Александр Александров, сотрудник службы внешней разведки КГБ СССР при Совете Министров СССР, Герой Советского Союза Владимир Горовой, один из создателей ракетно-космического комплекса СССР Алексей Макарычев, а также современные герои России, проявившие мужество и героизм на полях СВО. 2 февраля состоялся Благотворительный концерт в пользу раненых, организованный Женским патриотическим обществом и приуроченный к 80-летию Сталинградской битвы, а также церемония награждения сестер милосердия возрожденной наградой «За жертвенность и самоотверженную работу».

Выставку-форум «Уникальная Россия» посетили видные деятели культуры и искусства, лидеры отечественной мысли и науки, руководители российских министерств и ведомств, представители руководства регионов, представители общественных организаций.

Представив искусство России от Якутии до Крыма, от Бурятии до Калининграда, выставка-форум «Уникальная Россия» стала живой энциклопедий современной культуры нашей страны, с очевидностью демонстрируя, что Россия - это целый мир и самобытная цивилизация, имеющая великую историю и большой потенциал. Не случайно понятие «русский мир» все чаще звучит и используется по всей планете, констатируя усиление роли этой культурно-мировоззренческой парадигмы в наши дни.

АртМосковия принимала участие в выставке «Уникальная Россия» в статусе информационного партнёра.

Открытие. Фотограф Егор Жуков

Атриум. Фотограф Егор Жуков

Конференция. Фотограф Егор Жуков

Михаил Богомолов

Конференция

Модные показы. Этника. Фотограф Дмитрий Бабушкин





Стенды. Фотограф Дмитрий Егоров

Гости выставки. Индонезия. Стенд. Фотограф Дмитрий Егоров

Гости выставки. Шри-Ланка. Стенд. Фотограф Дмитрий Егоров

Модные показы. Этника. Фотограф Егор Жуков

Эволюция традиций. Фотограф Сергей Помадчин

У пресс-вола. Фотограф Сергей Помадчин

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.